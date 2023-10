Aston Martin alsnog naar Le Mans met de Valkyrie!

De plannen om met de Valkyrie op Le Mans te racen zijn officieel uit de ijskast gehaald.

Een baanbrekende hypercar bouwen is nog niet zo makkelijk. Daar kwam ook Aston Martin achter. Het Valkyrie-project ging niet van een leien dakje en liep de nodige vertraging op. De Le Mans-deelname van deze auto werd zelfs in de ijskast gezet, zoals we in 2020 helaas moesten melden.

Er is in drie jaar echter het nodige veranderd bij Aston Martin, onder de bezielende leiding van Stroll Senior. En wat blijkt? Ze zien een Le Mans-deelname nu wél zitten. Aston Martin maakte zojuist officieel bekend dat ze zich in 2025 in de Hypercar-klasse gaan mengen.

Aston Martin laat ook alvast wat beelden zien van de auto waarmee het moet gebeuren. Deze versie ziet er weer anders uit als de Valkyrie AMR Pro, die in eerste instantie was ontwikkeld met het oog op Le Mans. Zo heeft de Le Mans Hypercar niet de opvallende gebogen spoiler, maar eentje die meer in F1-achtig is.

De Britten zullen het vermogen van de sensationele Cosworth V12 iets terug moeten schroeven, want die levert in de straatauto 1.000 pk. Volgens de regelementen van de Hypercar-klasse mag de aandrijflijn echter maar 681 pk (500 kW) hebben. Om die reden wordt de elektromotor, die de straatversie nóg meer vermogen geeft, ook achterwege gelaten.

Aston Martin gaat de Valkyrie in 2025 niet alleen inschrijven voor het WEC-kampioenschap, maar ook voor het IMSA-kampioenschap. De auto zal daarom ook tijdens de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring in actie komen, naast Le Mans.

De Hypercar-klasse is dus springlevend, want naast Toyota, Peugeot en Ferrari zijn Lamborghini en BMW ook al hypercars aan het klaarstomen. En in 2025 kan Aston Martin zich dus aan dit rijtje toevoegen. Eindelijk.