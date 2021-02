Dit is de eerste Lamborghini Sian (€ 2,65 miljoen) van Nederland - Autoblog.nl

Kijk, dat is nog eens de vrijdagmiddag vieren. Gewoon je gloednieuwe en eerste Lamborghini Sian van Nederland ophalen.

Sommige mensen hebben een leukere vrijdagmiddag dan jij. Ik weet zeker dat Quote 500-lid Gerard van der Horst in elk geval een prima middag beleeft. Hij kon vandaag de sleutels in ontvangst nemen van de eerste Lamborghini Sian van Nederland. Voor de supercar is ruim 2,65 miljoen euro afgetikt. Daarvan is 130.238 euro alleen al de BPM. Goedemiddag!

Van der Horst heeft het er maar druk mee. Het was ook deze ondernemer die nog geen maand geleden de eerste Ferrari SF90 Stradale van Nederland in ontvangst kon nemen. De vermogende Hollander is wat dat betreft goed bezig met het pakken van bizarre primeurs. En het vullen van de Autoblog voorpagina.

De ondernemer uit Noord-Brabant is lid van Cars & Business. De exclusieve autoclub heeft een aantal foto’s gedeeld van de blauwe Lamborghini Sian op sociale media. Het is een uitgesproken model met een excentriek uiterlijk, vooral zo in het blauw.

Lamborghini Sian in Nederland

Van de Lamborghini Sian (eigenlijk moet je Sián schrijven) komen er 63 stuks wereldwijd. Dat er tenminste eentje op Nederlands kenteken is verschenen kun je als bijzonder omschrijven. Die 63 is natuurlijk een verwijzing naar het geboortejaar van Lamborghini. Onderhuids is de Sian een Aventador. De RDW omschrijft dit model dan ook als een ‘Lamborghini Aventador (Sian)’ op het kentekenbewijs.

Onderhuids levert de V12 een ferme 785 pk. Nog eens 34 pk is afkomstig van het 48v hybride systeem dat is gekoppeld aan de Sian. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 819 pk. De 0-100 tijd van 2,8 seconden liegt er niet om. De topsnelheid van meer dan 350 km/u overigens ook niet.