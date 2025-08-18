Dit is de eerste Pagani Utopia op Nederlands kenteken!

Jazeker, er is gewoon weer een Pagani op kenteken gezet.

Zo wordt er nooit een Pagani op Nederlands kenteken gezet, en zo worden er twee in een maand tijd geregistreerd. Helaas hadden we bij de Zonda van vorige maand meteen een teleurstellende mededeling: deze zou op korte termijn weer geëxporteerd worden. Dat is afgelopen zaterdag ook gebeurd. Er is echter een andere Pagani voor in de plaats gekomen!

Deze keer gaat het om de allernieuwste creatie van Pagani: de Utopia. We hebben nog geen foto’s met kenteken, maar we kunnen alvast verklappen hoe deze auto eruit ziet. Het betreft een uniek exemplaar uitgevoerd in ‘Rame Cobre’ en naakt carbon.

De auto werd eerder dit jaar afgeleverd in Polen, waar ze sinds kort een officiële Pagani-dealer hebben. Het lijkt erop dat de eerste eigenaar zijn auto geflipt heeft. Of het is een Poolse arbeidsimmigrant die zijn auto heeft meegenomen, maar dat lijkt ons niet waarschijnlijk.

De Utopia heeft nog steeds een 6,0 liter Mercedes V12 met twee turbo’s. Deze levert nu 864 pk. Een belangrijk verschil: de Utopia is met handbak leverbaar. Sterker nog: dit exemplaar heeft ook de handbak. Dit is dus een spectaculaire aanwinst voor het Nederlandse wagenpark. Nu maar hopen dat ‘ie ook op Nederlands kenteken blijft.

Wat kost zo’n Pagani Utopia op Nederlands kenteken? De RDW vermeldt een catalogusprijs van €3.322.269, waarvan €121.947 bpm. Dat is een serieus bedrag, maar de Koenigsegg Jesko Attack is nog steeds de duurste auto op Nederlands kenteken. Die kostte namelijk €4,1 miljoen.

Met dank aan Edvar van Daalen voor de tip!

Foto’s: @nightwix