Tesla is geweest. Er is een andere EV die je moet hebben. Vooral als je heel erg ver wil komen.
Weet je nog, vroegâh? Toen we al blij waren dat je BMW i3 met warm weer een rijbereik had van 120 kilometer? En dat je voor een rit naar Maastricht zeker twee keer moest laden? Wat dan ook nog eens taffeslang duurde? Gelukkig kwam daar toen Tesla. Dat merk pakte het even anders aan!
Allereerst kon je een heel eind rijden op 1 lading, soms wel 400 kilometer. Laden ging veel rapper bij het Supercharger netwerk en je reed qua uiterlijk ook niet voor paal, zullen we maar zeggen. Maar als het op range aankomt, is Tesla niet meer het merk dat je moet hebben. Neen, zeer zeker niet. Je moet voor een Chinees gaan!
Vergeet Tesla. Deze EV moet je hebben
We hebben het over de XPeng P7. Die heeft een 24 uur lang durend endurance record neergezet. Het was een lange rit met veel laadpauzes maar de Chinezen zijn in hun nopjes. Het ding reed 3961 kilometer in een dag. Dat is meer dan de Xiaomi YU7 die eerder dit jaar 3944 kilometer wist neer te zetten. Het verschil is dus zeventien kilometer.
De test werd gehouden op een circuit. Er kwam regen, er kwam wateroverlast en er kwam een pauze. Na de pauze ging de P7 vrolijk verder. De topsnelheid tikte de 210 aan en laden ging razendsnel. De P7 beschikt namelijk over een 800 volt platform en een accu die in tien minuten 525 kilometer kan bijladen.
Mocht je denken, dat XPeng heeft weer zelf een record verzonnen, zodat ze gegarandeerd op de eerste plek terecht zouden komen… Neen, het is een record dat echt bestaat. Ooit deed een Porsche Taycan mee en die haalde 3425 kilometer. Daarna sprong een Mercedes CLA eroverheen met 3717 kilometer. Xiaomi pakte de kroon met 3944 kilometer en voelde zich de koning van de wereld. Tot XPeng kwam opdraven en een kleine voorsprong pakte.
En niet alleen qua resultaten staat de XPeng P7 eenzaam bovenaan, ook qua looks mag deze Chinees zich tot de hogere klasse rekenen. En dan kun je hem al kopen vanaf 51.188 euro. Da’s geen geld, want hij sprint in minder dan drie seconden naar de honderd en de topsnelheid ligt op 230. Het verbruik is ook niet hoog, dat staat op 12 kilowattuur per honderd kilometer.
Kortom. Move over Tesla. De koning is dood, lang leve koning XPeng!
Reacties
DeWitteCondor zegt
Goeie test. Komt namelijk best vaak voor dat je 24 uur lang ononderbroken op een circuit in je EV gaat rijden. Wellicht hadden ze de tijd beter kunnen gebruiken voor een brainstormsessie over de merknaam.
Mike zegt
Ik vind dit juist wel een goede test. Het laat zien hoever je met laden in 24 uur kunt komen. Daar heb je een stuk meer aan dan de test waarin men 35km/h gaat rijden om aan te tonen hoever men op 1 lading komt.
DeWitteCondor zegt
Aan beide testen heb je gewoon geen ruk.
ty5550 zegt
Ik vind het alleszinds ook beter dan tegen 30-40km/u bergen af te rijden zoals Lucid en Chevrolet lijken te doen. Er zit een deel efficientie in op hoge snelheid en een deel snelladen.
DeWitteCondor zegt
10 minuten 525 km bijladen. Meer had je niet nodig toch? De rest is enkel voor de bühne.
Robert zegt
12 kWh per 100 km, dat geeft ook wel ongeveer aan hoe groot de voorsprong is die Chinese EV bouwers hebben t.o.v. de rest van de wereld.
Wicos zegt
Dat lukt met de Hyundai Kona EV ook, bijna.
Wel airco of verwarming uit, en een constante snelheid van max 100.
Maar om 3961km in 24 uur te rijden moet je gemiddeld 165km/uur rijden. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat die 12kWh per 100km bij deze snelheid geldt.
Marco(s) zegt
Dat is inderdaad erg zuinig, zeker als ze de top snelheid aangetikt hebben en constant op relatief hoge snelheid gereden hebben! Ik haal in m’n i7 gemm 18kWh per 100km en ben daar eigenlijk al vrij trots op.
Moooe wagen dit maar kan je dit in Europa al kopen dan? En is de prijs die genoemd staat dan de Europese ofwel Nederlandse prijs?
DeWitteCondor zegt
Ja. Als en als. Het is een samenraapsel van gegevens die hen goed uitkomt. Behalve 525 km laden in 10 min heb je hier niets aan. Niet obv de data die in dit artikel verstrekt worden.
blogie zegt
Is dat volgens wltp of volgens Chinese norm (ben de afkorting ff kwijt)? Dat scheelt vrij veel. Daarnaast heb ik het idee, maar is niet onderbouwd, dat de werkelijke cijfers tussen Chinese en Europese Evs echt niet mega veel verschillen.
Robert zegt
Het is, zoals ik dit lees, op basis van de 24-uurs test. En daarmee misschien wel des te indrukwekkender.
cdlop01 zegt
Tesla heeft zich volledig verslapen en voorsprong uit handen gegeven, dat gaat niet meer goedkomen. Vind de Chinezen indrukwekkende EV’S maar met name Byd en Nio vind ik tegenvallen, de laatste met bame op gebied van afwerking. Byd maakt van alle Chinezen gewoon heel gemiddelde EV’S. De Chinezen brengen de levensloop van een automodel terug tot 2 jaar…..dat kan als je gigacasting als uitgangspunt neemt en Ai ontwerp ondersteuning. Als de Chinezen in staat zijn de ontwerpen meer eigenheid te geven en nog meer aandacht aan afwerking……dan is het gedaan met Duits ‘ premium’. Imo.
DeWitteCondor zegt
Ik hoor al 25 jaar dat de Chinezen eraan komen. Toen ik nog een studiekeuze moest maken waren er al mensen die chinees kozen omdat ze dachten dat de wereld tien jaar later alleen maar chinees zou spreken. Tot nu toe zie ik hier bar weinig chinese EVs en Chinese producten worden vooral gekocht vanwege lage prijzen.
kas_par zegt
Beter kijken dan… Volop Chinees auto’s, en degen die niet Chinees zijn zijn dat onder de motorkap nog steeds grotendeels…
rogerzz zegt
Hebben ze natuurkunde opnieuw uitgevonden en hebben Chinese auto’s geen rolweerstand, geen luchtweerstand, geen interne verliezen door wrijving en warmte? Of zullen ze de waarheid iets rooskleuriger vertellen waar het hele land al jaren om berucht is?
Eerst maar even hier zelf testen, eerst zien en dan pas geloven. Ben benieuwd of Wouter ook de 12kWh/100km haalt 😂
vondick zegt
Ik haal het wel met mijn Smart Fortwo electric drive
DeWitteCondor zegt
Tuurlijk niet. Er staat ook helemaal niet onder welke omstandigheden dat is behaald. Vandaar mijn eerdere opmerking dat je hier gewoon geen kont aan hebt.
verdebosco zegt
Koop Europees. Bijvoorbeeld de Scenic e-tech i.p.v. zo’n slagschip. Alles onhandig, De menselijke maat, ruimte en veel luxe: de Renault de beste keuze.