Tesla is geweest. Er is een andere EV die je moet hebben. Vooral als je heel erg ver wil komen.

Weet je nog, vroegâh? Toen we al blij waren dat je BMW i3 met warm weer een rijbereik had van 120 kilometer? En dat je voor een rit naar Maastricht zeker twee keer moest laden? Wat dan ook nog eens taffeslang duurde? Gelukkig kwam daar toen Tesla. Dat merk pakte het even anders aan!

Allereerst kon je een heel eind rijden op 1 lading, soms wel 400 kilometer. Laden ging veel rapper bij het Supercharger netwerk en je reed qua uiterlijk ook niet voor paal, zullen we maar zeggen. Maar als het op range aankomt, is Tesla niet meer het merk dat je moet hebben. Neen, zeer zeker niet. Je moet voor een Chinees gaan!

Vergeet Tesla. Deze EV moet je hebben

We hebben het over de XPeng P7. Die heeft een 24 uur lang durend endurance record neergezet. Het was een lange rit met veel laadpauzes maar de Chinezen zijn in hun nopjes. Het ding reed 3961 kilometer in een dag. Dat is meer dan de Xiaomi YU7 die eerder dit jaar 3944 kilometer wist neer te zetten. Het verschil is dus zeventien kilometer.

De test werd gehouden op een circuit. Er kwam regen, er kwam wateroverlast en er kwam een pauze. Na de pauze ging de P7 vrolijk verder. De topsnelheid tikte de 210 aan en laden ging razendsnel. De P7 beschikt namelijk over een 800 volt platform en een accu die in tien minuten 525 kilometer kan bijladen.

Mocht je denken, dat XPeng heeft weer zelf een record verzonnen, zodat ze gegarandeerd op de eerste plek terecht zouden komen… Neen, het is een record dat echt bestaat. Ooit deed een Porsche Taycan mee en die haalde 3425 kilometer. Daarna sprong een Mercedes CLA eroverheen met 3717 kilometer. Xiaomi pakte de kroon met 3944 kilometer en voelde zich de koning van de wereld. Tot XPeng kwam opdraven en een kleine voorsprong pakte.

En niet alleen qua resultaten staat de XPeng P7 eenzaam bovenaan, ook qua looks mag deze Chinees zich tot de hogere klasse rekenen. En dan kun je hem al kopen vanaf 51.188 euro. Da’s geen geld, want hij sprint in minder dan drie seconden naar de honderd en de topsnelheid ligt op 230. Het verbruik is ook niet hoog, dat staat op 12 kilowattuur per honderd kilometer.

Kortom. Move over Tesla. De koning is dood, lang leve koning XPeng!