Eindelijk: na 26 jaar de eerste Pagani op Nederlands kenteken!

Helaas is er ook slecht nieuws…

Er staat maar liefst 15 Bugatti Veyrons en Chirons op Nederlands kenteken en sinds kort twee Koenigseggs. De grote afwezige? Pagani. In het 26-jarig bestaan van het merk heeft er nog nooit één op Nederlands kenteken gestaan. Dat wil zeggen: tot twee dagen geleden.

Sinds woensdag staat er namelijk een heuse Pagani Zonda op Nederlands kenteken. De catalogusprijs volgens de RDW bedraagt €1.066.079, waarvan €115.831 bpm. De actuele waarde zal echter een stuk hoger liggen. Met een miljoen hoef je vandaag de dag niet aan te komen als je een Zonda gaat kopen.

De grote vraag is: welke Zonda is het? Het bouwjaar (2015) geeft aan dat dit een laat exemplaar is. In 2015 was de Huayra al 3 jaar op de markt, maar dat weerhield Pagani er niet van om nieuwe Zonda’s te bouwen – al dan niet op basis van bestaande auto’s.

Dankzij onze RDW-goeroe Edvar van Daalen kunnen we precies vertellen welke auto het is, namelijk de one-off Zonda ‘JC’. Dit exemplaar is volledig uitgevoerd in exposed carbon, met een enorme achtervleugel en een roofscoop op het dak. De auto was eerst voorzien van roze accenten (zie foto’s), maar die zijn inmiddels verwijderd. Dat was een verstandig besluit, wat ons betreft.

Je zou zeggen: een waanzinnige aanwinst voor de Nederlandse wegen, maar helaas moeten we jullie teleurstellen. We hebben vernomen dat de auto slechts kort op gele platen zal staan. Waarschijnlijk gaat deze Zonda dus nooit gespot worden in Nederland.

Er bevindt zich overigens wel een Zonda in Nederland, een blauwe C12-S. Deze staat echter zonder kenteken in een privécollectie. Ook die auto zul je nooit tegenkomen op de openbare weg. We wachten dus nog steeds op het moment dat er een Perridon opstaat die daadwerkelijk met een Pagani gaat rondrijden in Nederland.

