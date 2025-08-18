Je moet de sportback hebben: Audi SQ6 e-tron #test

De dikste, de best smoelende en hij komt nog ver ook: de Audi SQ6 Sportback.

Inmiddels is er in het middensegment EV’s best wat te kiezen bij Audi. De A6 e-tron (limousine) kreeg al snel gezelschap van de elektrische Avant en er zijn diverse versies van de Q6 e-tron: Sportback, regulier, met of zonder quattro en met twee batterijen. Welke moet je dan toch hebben?

De Audi Q6 is overigens een zustermodel van de elektrische Porsche Macan, want ze delen het platform: Premium Platform Electric (PPE). Niet om jullie nog meer keuzestress te geven hoor.

Waarom de Sportback?

Nou volgens Audi “smelten het ruimteaanbod en de veelzijdigheid van een SUV samen met de elegantie en sportiviteit van een coupé”. Uiteraard is dat deels gelul, pardon marketinggezeik en gebakken PR. De reguliere Q6 e-tron is natuurlijk praktischer, daarin kan je nog eens koelkast vervoeren. Mocht je dat willen.

Qua bagageruimte is de Q6 Sportback overigens prima bedeeld: 571 liter achterin en nog 64 liter voor in de frunk. Dan weten jullie dat ook weer.

Dan de “elegantie en sportiviteit” waar Audi over rept. Het is ook weer geen Audi urquattro, Audi Coupé (die op basis van de Audi 90) of TT. Met twee of drie deuren wordt het een echte coupé, maar eerlijk is eerlijk: de daklijn loopt wel mooier af bij de Q6 Sportback.

Die lager aflopende en ook echt lagere (27mm) daklijn helpt de stroomlijn. Als er dan iets belangrijk is in een elektrische auto, dan is hoe de auto zo zuinig omgaan met de altijd schaarse kilowatturen in de batterij. Vandaar dat een elektrische G-klasse best een slecht idee is, maar een Sportback een heel goed idee.

Tot wel 4 km verder

Dat zet natuurlijk totaal geen zoden aan de dijk, maar niet getreurd. Dit gaat over de SQ6 Sportback, die er inderdaad maar een lousy 4 km bij krijgt als WLTP-range. Bij de overige versies is iets meer: 11-13 km.

Toch kan je wel blij worden van de betere stroomlijn, want het speelt vooral een rol op hogere snelheden op de snelweg. Tijdens de WLTP-test wordt er maar heel kort wat harder gereden, maar in de praktijk kan de Q6 Sportback op de snelweg best wel wat verder komen dan zijn lompe broer zonder coupé dak. Maximaal komt de Q6 Sportback 656 km ver.

Een 800-volt accu

Het (grote 100 kWh) accupakket in de Audi Q6 e-tron is 570 kg zwaar, wat een winst is van 15% ten opzichte van de vorige generatie accu’s. Ook energie-inhoud (+5%) en energie-dichtheid (+30%) namen toe, terwijl de laadtijd 30% afnam. De Q6 e-tron zet geen snelheidsrecords aan de laadpaal, maar 270 kW snelladen is toch bijzonder indrukwekkend. In de praktijk sta je zo’n 20 minuten stil en dan is de accu weer 80% vol en kan je verder.

OLED-achterlichten

Gelukkig zijn er ook nog andere coole gadgets. LED-verlichting heeft echt iedere fabrikant, dus neemt Audi de volgende stap: OLED-lampen. De digitale OLED-achterlichten hebben 360 segmenten en zien er strak uit. Ze kunnen nu communiceren met de omgeving van de auto en hebben uitgebreide veiligheidsfuncties, waaronder een communicatielicht dat andere weggebruikers waarschuwt voor ongevallen of pech.

Ook leuk zijn de verschillende lichtsignaturen die je kan kiezen voor de achterlichten en de dagrijverlichting aan de voorzijde.

Ook binnenin is de Q6 e-tron Sportback lekker bij de tijd. Op een schaalbare architectuur met 5 computers draait op Android Automotive OS. Daarmee sturen ze 14,5 inch touch Panoramisch display infotaiment-scherm, de 11,9 inch Audi virtual cockpit en het augmented reality head-up display aan. Daarop kan Audi live pijlen en strepen projecteren om je op je rijbaan te houden en je de goede weg te tonen. Dit is niet zomaar een HUD, maar biedt echt meer.

Optioneel kan er ook nog een 10,9″ MMI-passagiersdisplay worden gemonteerd. In Europa malen we er niet om, maar Chinese consumenten worden er heel gelukkig van.

De eerste SQ6 van Audi

Er was overigens al wel een Audi Q6, een zevenzits SUV voor de Chinese markt. Toch is ook de Audi SQ6 e-tron helemaal hagelnieuw. Ik weet dat jullie minder enthousiast worden van de elektrische S- en RS-modellen, maar toch verdient de Audi SQ6 een blik.

Twee motoren leveren maximaal 490 pk of 517pk met launchcontrol (ja dat is flauw). Daarmee sprint de SQ6 in 4.3s naar de 100 en haalt een top van 230 km/u. Het is gewoon echt een snelle auto, die nog steeds 602 km range heeft. Het mooiste: met een prijs van 101.400 is de SQ6 best bereikbaar.