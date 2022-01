Renault wil niks meer met The Voice te maken hebben

Helaas… winnaars van The Voice krijgen geen nieuwe Renault meer. Als er ooit nog winnaars van The Voice zullen zijn.

Een beetje chauvinisme is de gemiddelde Nederlander niet vreemd. Daar is ook helemaal niks mis mee. Als Nederland ergens internationaal mee op de kaart wordt gezet dan voelt dat gewoon goed. Helaas kan dat wel eens in een deceptie eindigen. Denk bijvoorbeeld aan Victor Muller die Spyker weer op een glorieuze manier nieuw leven in blies. Het leek zo mooi, maar er is inmiddels weinig reden meer voor chauvinisme.

Met The Voice gaat het nu ook die kant op. Dit Nederlandse format veroverde de hele wereld. Dat is toch leuk, of niet? Helaas zijn er ook wat redenen om minder trots op The Voice te zijn. Mocht je het gemist hebben: het programma heeft te maken met een flink MeToo-schandaal.

De aflevering van BOOS die het balletje aan het rollen bracht is nog niet eens uitgezonden, maar het kwaad is al geschied. De sponsors wachten verder onderzoek niet af en houden het voor gezien. Onder meer Renault trekt zich terug.

De reden? “Renault Nederland en haar partners keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af.” De hele kwestie moet nog tot de bodem uitgezocht worden, maar als sponsor wil je daar natuurlijk gewoon in het geheel niet mee geassocieerd worden.

Renault is sinds 2019 sponsor van de talentenshow. Dit hield onder andere in dat de winnaars een heuse Renault cadeau kregen. De winnaar van vorig jaar mocht daarom een Captur in ontvangst nemen en de winnares van het jaar daarvoor een Clio.

Aspirerende zangers moeten nu maar hopen dat The Voice weer met een schone lei begint en een andere autosponsor weet te strikken. Anders moet je als The Voice-winnaar straks weer gewoon met je gitaar in de trein gaan zitten.