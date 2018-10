Dit is de goedkoopste Audi R8 van Autotrack

Een toekomstige klassieker rijden voor iets meer dan veertig mille.

De Audi R8, hoe vaker ik naar het oorspronkelijke model begin te kijken, hoe meer ik ‘m ga waarderen. Het introductiemodel had prima eigenschappen voor een leuke auto in het weekend. Onder de glazen kap een 4.2 V8 met 420 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde of automatische versnellingsbak.

De R8 is met recht een speciale auto. Het design is uniek en dat is ook met de details zo. Je kunt bijvoorbeeld de acht- of tiencilinder zien liggen onder een glazen motorkap. Kies je voor de handbak, dan krijg je een prachtige pook met ‘blote’ verzetten. Telkens bij het schakelen hoor je een klik-klak geluidje. Vandaag de dag is de R8 met V8 niet meer de allersnelste, maar who cares. De auto maakt veel meer indruk dan een Porsche 911 en is technisch beter dan een Aston Martin V8 Vantage.

De goedkoopste Audi R8 op Autotrack wordt aangeboden voor 42.950 euro. Het gaat om een 4.2 FSI uit 2007, met de R-Tronic (meh) automaat. Met 142.647 km op de teller zijn er de nodige kilometers gemaakt. De kleur (Daytona Grey) is misschien wat saai, maar perfect voor de dagen waarop je net iets anoniemer door het verkeer wilt gaan. Je kunt de advertentie hier bekijken. Aankoopadvies? Check onze bevindingen HIER.