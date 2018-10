Autoblog advies: de betrouwbaarste Youngtimer-station voor 6 mille

Premium is niet van belang. Betrouwbaarheid wel.

Vandaag gaan we op zoek naar een betrouwbare metgezel. Niet zozeer snel, stoer, premium of pretentieus: maar betrouwbaar. Dat is de vraag van Autoblog-lezer Jurian. Hij rijdt op dit moment een Toyota Aygo, een exemplaar uit 2006 om precies te zijn. Ongetwijfeld een goed jaar voor Aygo’s. Het is niet de meest charmante auto, maar dat is niet het grootste probleem. Jurian heeft namelijk veel meer ruimte nodig. Daarbij moet het een youngtimer zijn, in verband met de bijtelling.

Omdat hij de Aygo gewend is, hoeft de auto niet bijzonder krachtig te zijn, maar een beetje vermogen en leuk sturende auto mag best. Het hoeft geen 90 pk te zijn, maar 180 of meer is ook weer teveel van het goede. Het verbruik moet wel een beetje binnen de perken blijven. Omdat Jurian veel ruimte nodig heeft moet het een stationwagon zijn. Het hoeft echt geen E-Klasse te zijn qua formaat, maar een 3 Serie is meer dan voldoende. Hij begrijpt dat het een behoorlijk saai lijstje gaat worden, maar hij is wel benieuwd welke auto’s voor hem en goede optie zijn. De wensen en eisen van Jurian staan vermeld in de onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Toyota Aygo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 6.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Ik heb een grotere nodig om meer mee te kunnen nemen Gezinssamenstelling: Vriendin, geen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Betrouwbaar, dus waarschijnlijk japans of koreaans No-go modellen / merken: Frans, opel

Mis je wat door de no-go’s?

Het wil nog weleens voorkomen dat de ‘no-go’s’ het advies (ernstig) kunnen beïnvloeden. In dit geval geeft Jurian aan liever geen Opel of een Franse auto voor de deur te hebben. Mist hij daardoor iets? Mwah, niet echt. 15 jaar geleden waren de Franse merken extreem populair én vooruitstrevend. Helaas waren sommige ook behoorlijk storingsgevoelig. De Renault Laguna II is daar een duidelijk voorbeeld van, alhoewel het met de ‘2003’-modellen al een stuk beter ging. De Peugeot 307 SW is een goede optie, maar zo betrouwbaar als een willekeurige jongeman op Temptation Island. De Citroën C5 combineert slechte bouwkwaliteit me ernstige betrouwbaarheidsissues én matige stoelen. Voordeel is dat ze geen drol kosten, in dit budget kun je zo’n vier C5’s kopen. De Opel Vectra stationwagon is een enorme lap van een auto, waarschijnlijk toch te groot. De Astra stationwagon uit 2003 is prima, maar het is even lastig om een reden te bedenken waarom je juist voor die auto moet gaan.

Toyota Avensis Stationwagon 2.0 VVT-i D4-S Executive (T250)

€ 4.950

170.000 km

2003

Eigenlijk hoef je niet verder te kijken. De Toyota Avensis is een van de beste auto’s ooit gebouwd. Punt. Het is een van die zeldzame auto’s die op een geen enkel punt een (zware) onvoldoende scoort. Het ruimteaanbod is meer dan uitstekend, de stoelen zijn prima en de ‘Executive’-uitvoering is zeer compleet. Het meeste indruk maken nog wel de rijeigenschappen. De Avensis heeft een chassis dat nog het meeste aan een Peugeot 406 doet denken: verregaand comfortabel, maar voldoende scherpte voor een fijner potje sturen. Natuurlijk, het is geen GTI, maar je beleeft er meer lol aan dan een gemiddelde Audi of Saab. Het enige wat lastiger is, is om een goed exemplaar te vinden. Maar er staan enkele van dit soort auto’s met (relatief) weinig kilometers bij diverse garages. Eigenlijk hoef je dit advies niet meer verder te lezen: koop een Avensis. Je zult er geen spijt van krijgen.

Mazda 6 Sportbreak 2.0 Executive (GY)

€ 4.750

90.000 km

2002

Mocht je wel verder lezen, dan heb je geluk, want de Mazda 6 is eveneens een topaanbieding. De Mazda 6 is een beetje wat de Alfa 156 hoopt te zijn: een fijn sturende, fraaie auto. Als je erin zit, zie je ook duidelijk dat de Mazda-designers zich hebben laten inspireren door de Alfa Romeo. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ga wel voor een luxere ‘Executive’, bij de andere modellen heb je nogal het gevoel in een kale auto te zitten, ondanks dat de meeste items er echt wel opzitten. In het budget kun je zeer veel fraaie exemplaren uitzoeken. De aandrijflijn staat te boek als onverwoestbaar, met gedegen onderhoud kun je daar nog veel kilometers mee maken. Waar je wel op moet letten is roest, met name bij de dorpels en wielkasten.

Honda Accord Tourer 2.0 Sport (CM)

€ 4.500

150.000 km

2003

Deze periode was een uitstekend tijdperk voor Japanse middenklassers. Er zat bijna geen slechte keuze tussen. Qua kwaliteiten zit de Honda Accord heel dicht bij de Avensis. Het nadeel van de Accord was en is zijn prijs, net als met vele Honda’s. Men vergeet nog weleens dat de Accord Tourer een premium product is. Niet vergelijken met een Citroen C5, maar met een Audi A4. De Accord rijdt uit de kunst en is dankzij de rechte achterkant lekker ruim en praktisch. In het budget lukt een 2.4 Type-S met acceptabele km-stand helaas niet, maar de beleving in de 2.0 Sport is niet heel anders. Gewoon een topauto. Deze generatie werd ondanks zijn hoge nieuwprijs redelijk goed verkocht, dus het aanbod is niet verkeerd. De meeste exemplaren zijn overigens geleverd ná 2003, dus misschien handig om een paar maanden te wachten.

Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 Comfort Pack (BP)

€ 5.900

160.000 km

2003

Potjandrie, deze hadden we ook nog. In 2003 kwam Subaru met een nieuwe generatie van de Legacy. Het was een enorme stap voorwaarts. Niet zozeer qua techniek (dat was al briljant), maar qua design en interieur. Het is een veel fijnere auto om in te vertoeven. Zorg ook hier dat je een luxere uitvoering hebt, in Subaru termen heette dat ‘Comfort Pack”. De 2.5 Boxer motor klinkt eigenzinnig en is dat ook: het verbruik ligt wat hoger en echt snel is de Subaru Legacy niet. Dat maakt niet uit, want dit zijn auto’s die gemaakt zijn om altijd maar door te gaan. Daarom zie je Subaru’s niet zo veel in Nederland, maar juist in contreien waar de omstandigheden veel erbarmelijker zijn en mensen écht afhankelijk zijn van hun auto. Gelukkig ziet het er bij deze generatie een stukje fraaier uit dan voorheen. Maak ook niet de fout om toch te gaan voor de vorige generatie Legacy, die eigenlijk twee generaties ouder aanvoelt.

Volvo 240 Polar

€ 5.950

1990

165.000 km

Volgens onze AB-auteur @ikschrijfookoverautos moet je niet verder kijken dan een oude Volvo. Zelf heeft hij een 940 Turbo met 850.000 km op de klok gehad en dat reed prima. Wij vonden deze 240 Polar bij een specialist. Voor veel auto’s klinkt 165.000 km als een behoorlijke stand. Maar hey, wij gooien er een cliché tegenaan: deze auto is net ingereden. Het rijden is absoluut geinig, maar naar moderne maatstaven behoorlijk hopeloos. Ondanks dat Volvo een naam hoog heeft te houden op het gebied van veiligheid, moet je je er bij deze auto niet teveel van voorstellen. Het is vooral een fantastische tijdmachine om te ervaren hoe het er ‘vroegah’ aan toe ging. Het ding zuipt en is niet vooruit te branden. 6 Mille is ook nog eens behoorlijk geld voor een 28 jarige auto. Het is weliswaar een ‘Polar’ en zou daardoor compleet moeten zijn, dat valt echter vies tegen. Maar als je instapt en plaats neemt op de goddelijke fauteuil, het aggregaat aanslingert en de weg op rijdt in deze tank maakt het je allemaal niets uit.

BMW 328i Touring (E46/3)

€ 5.950

2000

195.000 km

Toen die andere AB-coryfee, @jaapiyo, zag dat dit advies gemaakt werd, vroeg hij niet of, maar wélke BMW er in het lijstje terecht zou komen. Het werd de 328i Touring. Wil je een zuinige 3 Serie, ga voor de 318i, maar die wil je niet. En elke zes-in-lijn lust een aardige slok, dus je kan net zo goed meteen voor de 328i Touring gaan. Het is nog een échte BMW die ook rijdt als een échte BMW. Zo is de zitpositie uit de kunst. Je zit laag in stoelen die aanvankelijk een beetje vlak aanvoelen. Na een paar jaar kom je erachter dat ze nog steeds prettig zitten. Paradepaardje is de aandrijflijn. De zes-in-lijn moet op toeren gedraaid worden voor uitstekende prestaties, maar doet dat met verve én je wordt beloond met een turbine-achtig gehuil. De typische BMW-transmissie met ietwat lange slagen lijkt aanvankelijk niet prettig, maar man, wat ben je tevreden als je een perfecte schakelactie hebt uitgevoerd. Qua betrouwbaarheid is het redelijk voor elkaar, maar tegen de bouwkwaliteit van de Japanners kan deze oudere BMW gewoonweg niet op.

Volkswagen Passat Variant 1.8T Highline B5+)

€ 4.250

2003

155.000 km

Aanvankelijk was het de bedoeling om een Audi A4 te zoeken. Het model uit 2003 is er nog eentje die wel fraai was, voordat ze gek gingen doen met Single-Frame grilles. Helaas bleek het lastig om een mooi en origineel exemplaar te vinden. Daarom hebben we gekeken naar zijn grote broer: de Passat. Deze generatie kwam nog uit de tijd dat de Passat in technisch opzicht gewoon een Audi was, geen VW. Ook bij deze generatie Passat is het zaak de standaarduitvoeringen over te slaan, daar wordt je niet blij van. Gelukkig zijn er voldoende luxe Passats te vinden. De 1.8T motor is een typisch goed VAG blok. Het klinkt niet bijzonder, maar het blok voelt potent aan, is goed te tunen, blijft behoorlijk betrouwbaar en is redelijk zuinig.

YOLO: Mitsubishi Legnum VR-4 Type S (EC5W)

€ 4.950

1997

135.000 km

Snelle stationwagons zijn traditioneel het terrein van Duitse en Zweedse automerken. Althans, dat zou je zeggen. De Japanners zijn er namelijk ook erg goed in. Helaas zijn niet alle uitvoeringen hier geleverd. Het kan zijn dat de Legnum VR-4 Type S je bekend voorkomt, want het is natuurlijk een Galant Stationwagon. In Japan heet deze echter Legnum (alleen de station, de sedan heet dan wel weer Galant). In Nederland kon je kiezen uit een 2.0 of 2.5 V6, maar in Japan was er een ‘VR-4’. Dan heeft de 2.5 V6 de beschikking over twee turbo’s, een ‘zelflerende’ automaat en vierwielaandrijving. Qua prestaties is het net geen M3-killer, maar een redelijke Audi S4 uit die tijd kun je wel bijhouden. Er zijn enkele exemplaren naar Europa geïmporteerd, dus er is zowaar keuze. Naast het hoge verbruik is er nog een YOLO-reden: de Legnum is enkel met het stuur rechts verkocht. Erg onhandig bij de McDonald’s.

