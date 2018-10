De eerste hybride 911 komt niet van Porsche

Wie nu al een hybride 911 wil hebben moet even aankloppen bij Vonnen.

De puristen (wat een vreselijk woord is dat ook) zullen op de kast springen bij de nieuwe 911 (992). Er staat een nieuwe historische verandering te gebeuren, want voor het eerst komt de Porsche 911 met een hybride aandrijflijn op de markt. Porsche kennende zullen ze er wel iets moois van bakken, maar het gewicht zal er niet minder op worden.

De performance boeren bij Vonnen uit Californië lopen alvast op de feiten voor met een eigen ontwikkelde hybridesysteem voor de Porsche 911. De kofferbak van de Porsche werd door Vonnen gebruikt om een compacte elektromotor en batterij te plaatsen. Het standaard vliegwiel werd hiervoor verwijderd en er moest meer koeling komen. Het 130.5 kilowatt hybride systeem brengt 175 pk en 200 Nm koppel met zich mee. Vonnen kan het systeem aanbrengen op een moderne 911 naar keuze. Of het nu een Carrera is of een Turbo S. Er is tevens een stage 2 kit beschikbaar. De extra power bedraagt in dit stadium maar liefst 350 pk (261 kW). Het goede nieuws is dat Vonnen goed heeft nagedacht over het gewicht en de volgen. Het hybride systeem voegt slechts 54 kg toe aan het totaalgewicht van de 911.

Het is niet alleen maar praatjes. Vonnen heeft daadwerkelijk al de eerste 911 hybride gebouwd. Mensen met een 911 (2012-2016) en een latere Boxster of Cayman kunnen bij de Amerikanen terecht. Het bedrijf werkt momenteel door aan een hybride systeem die kan opereren op Porsches met een luchtgekoelde motor. De installatie kost 75.000 dollar. (via Road & Track)