Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 2022

Gooi je dobbelsteen aan de kant en geniet, van de Grand Prix van Monaco in 2022.

Oh de Grand Prix van Monaco. Eerst je een week lang verkneukelen aan wat wellicht komen gaat en daarna klagen over een saaie optocht. Het is inmiddels al sinds 1929 een vrijwel jaarlijks terugkerende traditie. Natuurlijk betekent het feit dat het een traditie is, dat er ook vaak legendarische races zijn geweest in Monaco. Eens in de zoveel jaar wordt het een geweldige tombola, meestal door toedoen van wat vocht uit de hemelpoorten.

En jawel, deze week werden we vanaf maandag al lekker gemaakt met het scenario dat het wel eens zou kunnen gaan regenen vandaag. Nou is dat inmiddels tussen collega @willeme en ondergetekende een soort van running joke geworden. De F1 maakt ons zo vaak lekker met de belofte van mogelijke regen, dat we een beetje cynisch zijn geworden. Daarom geldt als vuistregel dat als de F1 zegt dat het honderd procent zeker gaat regenen, er ongeveer vijftig procent kans is op een bui.

Na de droge kwalificatie van gisteren, hoopte eigenlijk iedereen behalve Leclerc en misschien Sainz en Perez op regen voor vandaag. Max Verstappen bijvoorbeeld verloor het kwalificatieduel van Perez en landde op P4. De Mercs hadden de snelheid op droog niet en zetten na afloop ook vast de regendans in. En iedereen buiten de top-10 heeft natuurlijk sowieso niks te verliezen en veel te winnen met chaos en drama.

Om een lang verhaal kort te maken: al deze coureurs en de fans krijgen wat ze wilden. Terwijl iedereen op slicks op de grid staat, begint vlak voor de start de regen te vallen. De wedstrijdleiding besluit de start uit te stellen en iedereen op regenbanden te zetten. Het spel is op de wagen…

…Jammer alleen dat na een paar formatierondjes het harder en harder begint te regenen. In de app wordt al teruggedacht aan Spa 2021. Nu wordt het dus The waiting game. Het zal toch niet…

Start

Na een uurtje wachten gaat het dan uiteindelijk toch los. Het Canadese superduo Stroll en Latifi gaat echter al tijdens de formatieronde de muur in. Beiden kunnen wel door en de pit opzoeken. Helaas volgt de officiële start daarna niet vanaf de grid, maar middels een rollende start achter de safetycar. Het is glibberen en glijden, maar iedereen houdt min of meer positie. De achteraan startende Gasly en Latifi kiezen voor een gokje op intermediates, terwijl de rest van het veld nog op de full wets staat. Ook Mick Schumacher volgt even later dat voorbeeld.

Verstappen sluit ondertussen nadrukkelijk vlak achter Perez aan. De Mexicaan houdt echter de aansluiting achter Sainz dus er is ook weer niet direct reden om een teamorder uit te vaardigen. Leclerc verdwijnt net als in Spanje echter wel langzaam maar zeker een beetje uit beeld. Na tien rondjes heeft hij 4,5 seconden op CS55.

Gasly laat zien dat de intermediates eigenlijk de betere banden zijn op dit moment. Pierre laat echter ook zien dat inhalen erg lastig is. Met zevenmijlslaarzen heeft de Fransman Guanyu Zhou bijgehaald, maar vervolgens bijt hij zich rondenlang stuk op de Chinees. Gasly verliest zo het voordeel van zijn vroege switch naar inters. Vettel, die inmiddels ook gewisseld is, komt met 1,5 seconde per ronde dichterbij.

Mochten er nog twijfels zijn dat inters the way to go zijn, zijn die nu weggenomen. Het probleem voor de top-4 is alleen tweeledig. Stoppen voor inters betekent track position verliezen en mogelijk ergens vastzitten. Bovendien komt er nu het niet meer regent ook nog een moment dat het tijd wordt voor slicks. Je wil dus niet wisselen en kort daarna nog een keer binnenkomen.

Mid Race

Perez roept op de radio dat hij de inters wil overslaan, maar komt daarna toch als eerste van de top-4 binnen en wisselt naar…inters. Perez valt daarmee terug tot vlak achter Norris. Ferrari wil met Sainz Perez coveren, maar Carlos vindt dat niet zo’n goed idee. Er volgt een beetje verwarring over de radio. Sainz wordt uiteindelijk echter opgedragen niet te pitten. Dat wordt interessant, vooral nu Norris stopt en zo Perez ruim baan geeft.

Hamilton ligt zwaar in de clinch met Ocon, maar onze blik is strak gericht op Leclerc. De Monegask komt enkele ronden na Perez binnen en gaat…naar inters. Het gokken op een mogelijke overgang naar slicks geeft CL16 dus op. Maar dat hij nog even doorgereden is op wets, komt hem duur te staan. Perez is er namelijk voorbij! Ook Verstappen is buiten beeld gestopt. Hij komt wel achter Leclerc terecht. De volgorde is nu Sainz voor Perez, Leclerc en Verstappen.

Aan het einde van ronde 21 komt dan het moment van de waarheid. Sainz komt binnen. Naar welke banden gaat de Spanjaard? Jawel, het zijn de gewone hards! Maar dan: ook Leclerc komt na Sainz meteen binnen om naar de hards te wisselen. Dat was dus precies wat je niet wilde, twee keer valk achter elkaar stoppen in Monaco.

De Monegask is dan ook boos op zijn team en terecht. Als Red Bull een ronde later stopt met beide auto’s voor harde slicks, is de nieuwe volgorde Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc. De Monegask heeft net als in Spanje geen stap verkeerd gezet, maar ziet door deze epische strategie zijn eerste plek dus veranderen in een vierde.

Sainz gaat op jacht naar Perez met zijn iets warmere banden, maar hangt ‘m daarbij bijna in de muur. In tegenstelling tot bij andere incidenten dit seizoen, redt Carlos zich dit keer uit deze precaire situatie. De top-4 zit binnen een seconde of drie. En dan zien we opeens twee wielen en een achtervleugel op het circuit staan.

Mick Schumacher heeft een harde biem meegemaakt naast het zwemband. Het leidt tot een plons in de bandenstapel. Het leidt tot een virtual safetycar en daarna een echte echte safetycar. De barrière is flink beschadigd. De net uitgevallen Kevin Magnussen is duidelijk ook niet blij met de situatie. Mogelijk denkt hij al aan het kostenplaatje dat zijn weerslag zal hebben op de ontwikkeling van de auto.

De reparatiewerkzaamheden leiden uiteindelijk tot een rode vlag. We krijgen dus alsnog een echte staande start daarna, vermoedelijk. Charles Leclerc zit er echter even doorheen. In de herhaling van zijn tweede pitstop zien we waarom. Het team roept Charles eerst naar binnen en panikeert dan als CL16 dat daadwerkelijk doet door te zeggen ‘stay out!’. Ja, Ferrari en F1 strategie is vaak toch een beetje hetzelfde als de modelstrategie van Alfa Romeo. Precies daarom houden we ook van ze.

Herstart

Als de race eindelijk weer van start gaat om tien voor half zes lokale tijd, zien we helaas dat er toch geen staande start komt. Waarom snappen we niet, het is nu gewoon droog. Red Bull is met beide auto’s gewisseld naar nieuwe mediums, terwijl Ferrari tweemaal voor hards kiest. Dat kan nog een dingetje worden, maar dat is ook afhankelijk van hoeveel rondjes we nog gaan rijden. Het is nu namelijk officieel een getimede race. Om zes uur valt de vlag. Er wordt tevens gespeculeerd dat er toch wellicht nog wat meer regen komt rond die tijd. Man man man…

Voorlopig is het echter gezellig treintje rijden zoals we dat kennen van Monaco in het droge. Eigenlijk zijn er twee treintjes. Perez controleert maar rijdt geen waanzinnig tempo. De top-6 blijft zo redelijk dicht bij elkaar. Op zeer gepaste afstand rijdt dan vervolgens Alonso op P7. De Spanjaard heeft duidelijk geen geweldige snelheid in de Alpine zitten, maar kan voorlopig wel de rest achter zich houden. Vervelend voor Alpine is dat dit onhandig is voor Ocon. Die rijdt namelijk rond op P9 maar heeft een straf te pakken van vijf seconden. Als Alonso echter dit tempo blijft rijden, kan Ocon nooit een gaatje trekken naar Bottas en Vettel.

Zhou zorgt voor wat entertainment als hij probeert Tsunoda in te halen uitkomen tunnel. De Alfa Romeo kwispelt heftig zoals we hier ooit Raikkonen in de Ferrari tegen Sutil aan zagen rijden. Zhou raakt echter noch Tsunoda, noch de vangrail. Dat zullen we dan maar toeschrijven aan zijn vaardigheid. Hoewel hij zelf zegt dat hij hierna een nieuwe broek nodig heeft.

Met zeven minuten te gaan, lijken de mediums van Perez het toch een beetje uit te schreeuwen. Sainz dringt nadrukkelijk aan. Ook Verstappen heeft het in de gaten en roept dat ook over de radio. Maar ja, Red Bull gaat hier natuurlijk niet Sainz een zege geven door Verstappen voorbij te laten. Het is Monaco, dus PER moet dit kunnen volbrengen.

De langste minuten van Checo’s leven tikken langzaam weg. Iedere achterblijver een potentiële valkuil, iedere remzone na de tunnel even bibberen. Maar het lukt. SP11 wordt de eerste Mexicaan die de Grand Prix van Monaco wint! Een gegunde opsteker voor de teammaat van Max die vorige week nog een teamorder voor de kiezen kreeg. Sainz pakt met P2 hetzelfde resultaat als vorig jaar. De Spanjaard wacht nog steeds op zijn eerste zege.

Max moet met P3 genoegen nemen. Wellicht had hij met een vroegere stop naar inters er meer uit kunnen halen, maar het viel deze keer anders uit. Om eerlijk te zijn: Perez was het hele weekend even snel zo niet een haartje sneller, dus wat dat betreft mag Max niet klagen. De Nederlander zal zeker ook blij zijn voor zijn Red Bull mattie.

Leclerc is van de eerste vier de echte zure druif, ondanks dat hij vandaag voor het eerst een race finisht in Monaco. We kunnen het de Monegask niet kwalijk nemen. Hij had de race in handen en verliest ‘m buiten zijn eigen schuld om. Het enige wat je kan zeggen: Sainz maakte zelf de beslissing om niet naar inters te gaan, Leclerc deed dat niet. Maar ja, LEC moet erop kunnen vertrouwen dat zijn team hem juiste info geeft.

Russell wordt in niemandsland vijfde en houdt dus zijn statistiek in leven dat hij elke race dit jaar in de top-5 rijdt. Norris eindigt vlak achter Russell als zesde, maar pakt nog een extra puntje met de snelste ronde. De top-10 wordt compleet gemaakt door oude rivalen Alonso en Hamilton op P7 en P8, geweldige vent Bottas op P9 en Vettel op P10. Op de baan finisht Ocon weliswaar als negende, maar ja, hij had dus die straf.

In het kampioenschap loopt Max dus uit op Leclerc (125 versus 116 punten), terwijl Perez met zijn zege stiekem ook in de buurt blijft van de twee toppers (nu 110 punten). Het was op momenten even een hele zit, maar met het eindresultaat schuift alles in het rijderskampioenschap weer wat dichter bij elkaar. Is het al de Grand Prix van Azerbeidzjan?

Volledige uitslag Formule 1 Monaco 2022

Perez – Red Bull Sainz – Ferrari VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Russell – Mercedes Norris – McLaren Alonso – Alpine Hamilton – Mercedes Bottas – Alfa Romeo Vettel – Aston Martin Ocon – Alpine (straf) Gasly – Alpha Tauri Ricciardo – McLaren Stroll – Aston Martin Latifi – Williams Zhou – Alfa Romeo Tsunoda – Alpha Tauri

DNF

Albon – Williams

Schumacher – Haas F1

Magnussen – Haas F1