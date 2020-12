Dit is de goedkoopste BMW 5-Serie GT van Marktplaats - Autoblog.nl

De 5-Serie GT was in zijn tijd een controversiële auto voor BMW. Wat moet de mastodont vandaag de dag nog kosten op Marktplaats?

In 2009 kwam BMW op de proppen met de 5-Serie GT. Toentertijd stonden de fanb0iZ op hun achterste poten door het ruimtewonder. Het concept met een ietwat hoge koets pastte volgens de puristen niet zo goed bij het sportieve imago van BMW. Tegenwoordig kunnen we dat sentiment toch in een wat ander licht bekijken. De 5 GT mag dan geen scherp gesneden coupé zijn, maar als je het vergelijkt met sommige modellen die BMW nu aanbiedt, is het nog niet zo’n verkeerde auto.

Onderhuids zit het sowieso wel goed. De 5 GT deelt namelijk veel met de F1x 5-Serie, die een jaar later op de markt kwam. Maar stiekem krijg je met de 5 GT misschien nog wel meer waar voor je geld als met zo’n dikke normale Fünfer. De wielbasis deelt het ruimtewonder namelijk niet met de reguliere Fünfers, maar met de korte versie van de Siebener (F01). Zie het een beetje als de Opel Signum -wie kent ‘m nog- van BMW.Dat betekent dat de achterpassagiers zeeën van ruimte hebben. Lekker als je een paar uit de kluiten gewassen koters hebt, of als je hobby’s hebt als kitesurfen.

De ‘Gran Turismo’ werd ook los van de wielbasis wat hoger in de markt gezet dan zijn conventionelere broertjes. Voor minder dan zes cilinders kon je in eerste instantie niet terecht bij de GT. Een benzinemotor met minder dan zes pitten is er echter nooit geleverd. Je kon kiezen tussen de 535i met geblazen I6 of de 550i met blubberdikke V8 als benzineklant. Dieselaars moesten het doen met de smeuïge 530d. Pas later werd er een laffe 520d GT geïntroduceerd, voor spaarzame ruimtegenieters. RWD, dikke motoren, veel luxe, hoezo geen echte BMW?

Fans van het genre kunnen inmiddels op Marktplaats terecht voor flink afgeschreven exemplaren. De goedkoopste die we vonden is een 535i uit 2009 met een gezonde hoeveelheid ervaring. Voor 12.950 Euro kan je de unit met 244.987 achter de kiezen op de kop tikken. Het is een vrij saai uitgevoerd exemplaar in grijs over zwart, maar je hebt wel fancy hoofdsteunen en een zonnedak en dergelijke. Alleen die velgen, daar vindt @willeme wel iets van…

Zet jij er een setje originele lichtmetalo’s onder voor dit geld? Of vind je de 5-Serie GT nog steeds een knaken-BMW? Laat het weten, in de comments!