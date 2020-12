Wat we al weten over de nieuwe blepper van BMW - Autoblog.nl

Komt er volgend jaar een nieuwe dikke BMW zonder mega-nieren? Jazeker!

Virussen zijn heet nieuws dit jaar, maar het FWD-virus bij BMW daar hoor je weinig meer over. Misschien hebben mensen zich er al bij neergelegd dat het een chronische infectie wordt. Het begon allemaal alweer zes jaar geleden met de BMW 2-Serie Active Tourer, beter bekend als de BMW 2-Serie Active Kukident. Deze Duitse KIA Venga was de patiënt zero onder de voorwielaangedreven Bimmers. Later werden ook de X1, X2 en helaas ook de 1-Serie geïnfecteerd. BMW’s fameuze poster met de fraaie haas, die was opeens een beetje pijnlijk geworden.

Je zou zeggen dat de Zweier ook de eerste op het lijstje FWD Bimmers is die the way of the Dodo zou gaan. MPV’s zijn immers min of meer opgegeven door de meeste fabrikanten. Niet gek, want Opel bijvoorbeeld zag de Nederlandse verkopen van de Zafira teruglopen van 15.000 per jaar naar minder dan 1.000. Mensen hebben nou eenmaal liever zo’n stoere SUV.

Maar wat mensen kennelijk nog meer willen dan een stoere SUV, is een Duitse premium baaaaaaaadge. De Mercedes B-Klasse bestaat ook nog steeds en mocht je het nog niet weten kunnen we je melden dat BMW stug door gaat met de 2-Serie Active Tourer. Dit ondanks eerdere geruchten die op het tegendeel duidden. Onlangs werd de splinternieuwe 2-serie weer gesnapt op de Nürburgring. Dat leek ons een goed moment om jullie als potentiële kopers even bij te praten over deze nieuwe blepper van BMW.

UKL2 platform

De 2-Serie AT zal het platform gaan delen met de nieuwe BMW 1-Serie, 2-Serie Gran Coupe, X1 en de X2, alsmede met de MINI Countryman en Clubman. Qua motivatie zal je weer kunnen kiezen tussen benzinemotoren of dieselstokers, met daarnaast een ook een plug-in hybride optie. In de basis worden (dus) de voorwielen aangedreven, dikkere modellen hebben xDrive.

Groter(e nieren)

Ten opzichte van de huidige Active Tourer zal het nieuwe model een stukje groeien. Daar is ook ruimte voor, omdat de grotere Gran Tourer verdwijnt uit het gamma. De nieren zullen ook een maatje groeien om niet helemaal uit de pas te lopen met de rest van de familie. Wel zullen de nieren naar verwachting wat kleiner zijn (ook in verhouding) dan die op andere recente BMW’s zoals de 7-Serie facelift en de 4-Serie.

Touchscreen voor je airco

Misschien wel het meest interessante is dat nieuwe spyshots twee grote schermen tonen voor de neus van de testrijders. Qua setup lijkt het een beetje op Mercedes’ MBUX systeem. Er zijn geen fysieke knoppen zichtbaar voor de Heating, Ventilation And Airconditioning (HVAC) zoals de Engelstaligen dat zo mooi noemen. Die functies zal je dus waarschijnlijk moeten gebruiken middels een touchscreen. Is dit dan ook nog eens het begin van het einde voor BMW’s superieure iDrive met fysieke draaiknop? En moet jij de verwarming een tandje lager zetten na dit hete nieuws over je nieuwe auto? Laat het weten, in de comments!