Dit is de goedkoopste Ferrari F12 van Autotrack

De F12berlinetta heeft inmiddels een opvolger in de vorm van de 812 Superfast. Vergeet de nieuweling. Hou een ton over voor benzine en scoor een occasion.

Ja, de 812 Superfast is een briljante supercar, maar dit betekent niet dat de F12berlinetta een verouderd apparaat is. Oké, het interieur haalt het niet bij zijn opvolger. De 6.3 V12 onder de kap maakt echter een hoop goed. Bovendien is zo’n occasion een stuk voordeliger in vergelijking met een gloednieuwe 812 Superfast.

De goedkoopste Ferrari F12berlinetta op Autotrack kost je 244.500 euro. Het gaat hier om een exemplaar uit 2013 met bijna 40.000 kilometer ervaring. Met deze Ferrari is dus goed gereden. Deze auto had een catalogusprijs van 387.749 euro. In vergelijking met dat prijskaartje is 244k een mooie aanbieding. In vergelijking met zijn directe concurrent, de Lamborghini Aventador, is de F12berlinetta een gunstigere occasion qua prijs. Hoewel de afschrijving al behoorlijk is, kan het lonen om nog even te wachten. Flaneer een jaartje in een andere auto en kijk dan nog eens wat de prijs doet.

De Ferrari is grijs van kleur met een donker interieur. Niet heel spannend allemaal. Een gemis? Het staat de F12berlinetta niet verkeerd. Voor het schreeuwerige kun je bij Lamborghini shoppen. De advertentie bekijken kan hier.