Porsche Exclusive maakt Pana Turbo voor de Nederlander

Af en toe komt Porsche Exclusive Manufaktur met iets nieuws op de proppen. Vandaag een wel heel Nederlandse Panamera Turbo.

Sommigen merken bieden iets extra’s. Porsche was daarmee een van de eersten met Exclusive Manufaktur. Op verzoek van de klant kan een model van een persoonlijke touch worden voorzien. Deze Panamera Turbo is ook door Exclusive Manufaktur aangepakt.

De kleur op de Turbo is niet heel zeldzaam. Dit is de tint Crayon, of in het Nederlands gewoon ‘krijt’. De tint valt in het rijtje ‘Speciale Kleuren’ en kan aangevinkt worden in de standaard configurator. De grijzige kleur op je Panamera kost overigens 4.109 euro. Tot nu toe heel vriendelijk voor de Hollander, want die zijn doorgaans gek op grijze auto’s. Een kleur naar keuze kost bij Porsche 8.169 euro.

Porsche Exclusive Manufaktur komt terug in het interieur. In dit geval is een deel van de middenconsole van hout. Hetzelfde geldt voor de deurpanelen. Dit soort opties vereisen geen belletje met de dealer of een speciaal verzoek aan de fabriek. Men kan diverse Exclusive Manufaktur-opties, zoals deze houten details, selecteren in de configurator van Porsche. Dat het allemaal een tandje opvallender kan laat deze Turbo S zien.