Waarom Daniel Ricciardo dit jaar op eieren loopt

Zie je dat, hij glimlacht door de pijn heen.

Daniel Ricciardo gaat zichzelf dit jaar met enige zorgvuldigheid censureren. Niet omdat je anno 2018 sowieso enorm op je woorden moet letten om te vermijden dat je publiekelijk aan de schandpaal genageld wordt, maar omdat hij niemand binnen de paddock op de tenen wil trappen. De Australiër bevindt zich dit jaar namelijk in zijn laatste contractjaar bij Red Bull, wat niets anders betekent dat er dit jaar veel gepraat (en gerealiseerd) gaat worden over zijn toekomst.

Ricciardo beseft zich dit maar al te goed. Dankzij de vele geruchten over een potentiële verhuizing, is het eenvoudig om per ongeluk de verkeerde woorden uit te spuwen. Vraag dat maar aan Red Bull-familieleden Carlos Sainz en Pierre Gasly. De Australiër wil zijn huidige werkgever overigens al helemaal niet in het verkeerde licht zetten, daar ze zijn carrière praktisch gezien van meet af aan hebben gesteund. Al met al maakt Ricciardo ongeveer tien jaar deel uit van de Oostenrijkse adrenalinefabriek van Dietrich Mateschitz. Tegenover Autosport vertelde Daniel het volgende:

“Sure, I may have more than one option and it’s the first time and it’s exciting and it’s great – but I still want to go about it in the right way. I don’t want to disrespect anyone or bag anyone. Maybe I do move on, but I’m not going to go and say ‘it’s because these guys are a bunch of this’. Whatever I do, they’ve done a lot for my career so it would feel wrong for me to speak badly about them in any kind of scenario.”