Dit is de goedkoopste Ferrari SF90 Stradale van Marktplaats

Dit is ‘m dan, de goedkoopste Ferrari SF90 Stradale van Marktplaats. Althans, de goedkoopste op schaal 1:1 welteverstaan.

Ja, het is moeilijk keuzes maken deze tijd van het jaar. Zet je in op een staatslot voor de eindejaarstrekking, of plaats je je 30 Euro op de nieuwste cryptomunt vernoemd naar een hond van Elon Musk? Wat je investeringstrategie ook moge zijn, dat we volgend jaar allemaal miljonairs zijn is met de huidige inflatiecijfers een zekerheidje. Tijd dus om na te gaan denken over welke Ferrari’s we dan gaan kopen. Of euhm, werkt het zo niet? Nou ja, de details werken we later wel uit, eerst maar een kiezen.

Het is namelijk best lastig als je tegenwoordig een Ferrari wil kopen. Vanaf medio jaren ’90 was het in principe makkelijk. Je kon gewoon voor jezelf bepalen of je nog een boy racer wilde zijn, of al geaccepteerd had dat je inmiddels een distinguished gentleman was. In het eerste geval ging je voor de middenmotor-V8, in het tweede geval voor de GT met V12 in de neus. Oké, soms waren er drie modellen in de range en was er weer een speciaaltje, maar dat was het wel.

Tegenwoordig is er een ware plethora aan opties als je een recente Ferrari wil kopen. Onlangs zetten we bijvoorbeeld al de 296 GTB en F8Tributo tegenover elkaar. Maar daarnaast is er ook nog de Roma, de Cali, de 812 en de GTC4Lusso. En daarbovenop zijn er dan nog de speciaaltjes én de extra speciale oneoffs. Verlamming door een overdaad aan keuze ligt op de loer. Gelukkig kan je nog bij ons terecht voor goede raad.

Moet je bijvoorbeeld een SF90 kopen? Mwah, in principe niet. Oké, het is een technologsch hoogstandje. Het is misschien wel de eerste ‘speciale’ Ferrari die de brug slaat naar elektrische -oh gruwel- Ferrari speciaaltjes van de toekomst. Daardoor is de historische waarde wellicht groter dan wij ons nu realiseren. Het is ook een wonder der techniek, met de 780 pk sterke V8 gekoppeld aan drie elektromotoren en een achttraps transmissie met dubbele koppeling. En in tegenstelling tot andere bijzondere Ferrari’s is de prijs níet direct na de levering gestegen naar vijfmiljoenmiljard Euro.

Dat zijn allemaal goede dingen voor kopers. Maar de olifant in de kamer is dat de SF90 gewoon net niet dat enorme wow-gevoel heeft van bijvoorbeeld een 812 GTS of F12tdf. De doodsaaie film van Lelouche waarin Charles Leclerc de magie van (het geluid van) de 275 GTB van vroeger probeert te emuleren, zegt eigenlijk alles. Die bestaat namelijk uit twee minuten stofzuigergeluid en het waaien van de wind. Dino’s worden daar niet bronstig van.

Naar verluidt rijdt ‘ie ook niet zo heel goed, als we de gelukkige journo’s mogen geloven die er wel in gereden hebben. Een groepje waar we na dit bericht in feite nooit meer bij zullen horen. Tenzij jij natuurlijk een stuk slimmer dan wij bent, dit exemplaar op Marktplaats koopt en ons een keer uitnodigt op de koffie!

Het is een exemplaar uit 2021 en hij is uitgevoerd met het belangrijke Assetto Fiorano pakket. Dat betekent dat ‘ie nog 30 kilo lichter is dan de standaard SF90 en de premium multimatic schokbrekers heeft die je kent van de betere Corvette. Dit exemplaar is uitgevoerd in resale red met zilveren en gele details. Niet de meest spannende keuze, maar je zit er altijd goed mee.

Op de digitale teller die een voorbode was voor wat komen ging met onder andere de Roma staan 1.453 kilometers. Binnen en buiten de auto zijn er een paar blikken carbon ontploft, waardoor het spul nu letterlijk overal opzit. De racestoelen zijn er ook van gemaakt. Uiteraard heeft deze dik uitgevoerde SF90 de bekende schildjes op de flanken. Verkoper Ruud wil er 550.000 Euro voor hebben, exclusief BTW en BPM. Koop dan, of ga jij voor een 812 GTS zoals ondergetekende in zijn dromen doet? Laat het weten, in de comments!

Dank @rachid voor de tip!