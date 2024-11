Dit is de goedkoopste MC Stradale van Nederland

Dat heeft wel een aanwijsbare reden…

De GranTurismo MC Stradale blijft een auto die tot de verbeelding spreekt. We kunnen ons het geluid van de MC Stradale van collega @rubenpriest nog levendig herinneren. Je hebt nu de kans om er zelf eentje op de kop te tikken, voor een zacht prijsje. Al verkeert de auto niet in topconditie.

Het gaat namelijk om een schadebak. Op basis van de headerfoto denk je misschien: nieuwe achterbumper erop en gaan, maar dat is nog niet alles. De voorkant is ook flink beschadigd. De grille is zelfs compleet verdwenen. Die hangt misschien nog ergens in een boom.

Overigens valt het nog mee in hoeverre de bumpers daadwerkelijk ingedeukt zijn, maar waarschijnlijk zijn deze een beetje gefatsoeneerd voor de foto’s. Gek genoeg zien we dat de stoel aan de passagierskant ook beschadigd is. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is niet helemaal duidelijk.

Het gaat hier overigens om een nieuwere MC Stradale uit 2015, wat volgens Maserati-puristen geen ‘echte’ MC Stradale is. Deze heeft namelijk wél een achterbank, in tegenstelling tot de eerste versie. Ter compensatie van het extra gewicht heeft de vierzits versie wel 10 pk extra. En laten we wel wezen: licht is de GranTurismo sowieso nog nooit geweest.

We zeiden wel dat dit de goedkoopste MC Stradale van Nederland is, maar echt een koopje is het nog steeds niet. Broekhuis Auto’s vraagt er namelijk nog €48.850 voor. Voor dat geld heb je ook gewoon een GranTurismo die helemaal schadevrij is. Dan heb je geen MC Stradale, maar misschien is dat toch de betere keuze.