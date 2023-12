BREEK: Maserati GranTurismo Folgore heeft een prijs

De snelste en krachtigste Maserati GranTurismo Folgore met 750 pk heeft een Nederlandse prijs en die valt erg mee.

Eerlijk is eerlijk: de strategie van Maserati lijkt best briljant te zijn. Zij gaan namelijk al hun modellen van de nieuwe generatie introduceren als benzineversie, maar een EV-versie is ook beschikbaar. Voor elk wat wilsch. In het geval van de nieuwe GranTurismo kun je kiezen uit de reguliere versie genaamd Modena met een 490 pk sterke versie van de Nettuno V6, of de Trofeo met een 550 pk sterke versie van dat blok. Voor de EVangelisten is er de Folgore, de volledig elektrische versie. Die is krachtiger, sneller (zowel op sprint als topsnelheid) en nu de prijs bekend is: goedkoper!

Prijs Maserati GranTurismo Folgore

De Maserati GranTurismo Folgore is namelijk vanaf nu beschikbaar op de Nederlandse configurator en de prijs is alles vanaf 198.350 euro. Net onder de 200 ruggen, dus. Nou kost het je een kleurtje kiezen om boven de 200.000 euro uit te komen, maar toch. Vergeleken met de prijzen van de Modena en Trofeo een meevaller. Die kosten namelijk 226.911 euro en 271.576 euro. Opvallend is dat de Folgore veel meer pk en echt belachelijk veel meer koppel heeft. En uiteraard een stuk zwaarder is dankzij de accu’s, maar alsnog echt wel een flinke klap sneller is dan de V6-modellen. Niet alleen op de sprint, ook op topsnelheid, waar de meeste EV’s juist vaak snel inzakken. Goed, het is maar 5 km/u harder dan de Trofeo, maar harder is harder. Bovendien is het prijsverschil met de Trofeo meer dan 73.000 euro.

Folgore Modena Trofeo Vermogen (pk) 750 490 550 Koppel (Nm) 1.350 600 650 Topsnelheid (km/u) 325 302 320 Acceleratie 0-100 (s) 2,7 3,9 3,5 Gewicht (kg) 2.260 1.795 1.795 Prijs (euro) 198.350 226.911 271.576

Wat opvalt

Om nog even een paar dingen los van de prijs uit de configurator van de Maserati GranTurismo Folgore eruit te vissen: optisch is de Folgore aan een paar zaken te herkennen. Vrijwel alles in kleur uitgevoerd bijvoorbeeld, waar de Modena en Trofeo opvallendere zwarte grilles en koelsleuven in de voorbumper hebben. Aan de zijkant, boven de drie grilles, zitten lampjes bij de Folgore en staat er ‘Folgore’, bij de Modena en Trofeo staan die namen erboven. Ook het velgdesign is uniek: de bijzondere ‘driespaaks’ velgen zijn uniek voor de Folgore, al kun je ook Trofeo-velgen bestellen op de elektrische Maser.

Fuoriserie

Maserati lijkt het idee van een exclusieve kleuren-divisie niet helemaal begrepen te hebben, of juist heel goed. Het basisaanbod kleuren bestaat namelijk uit drie tinten: wit, zwart metallic of het brons/grijs achtige matte kleurtje wat we ook op de persfoto’s zagen genaamd Grigio Maratea. Dat kost je wel direct 4.598 euro.

Elke andere kleur is een Fuoriserie-kleur. Deze ‘bespoke’ afdeling van Maserati heeft een breed scala aan opties, maar dan mag je wel diep in de buidel tasten. Deze kleuren kosten namelijk allemaal 18.150 euro. Sommige keuzes kosten zelfs 32.670 euro! Daar kun je bijna een hagelnieuwe Golf 8 van kopen, enkel maar om je GranTurismo in metallic rood te krijgen. Dit geldt uiteraard ook voor de Modena en Trofeo, al mag je voor dat tweetal ook voor niet-Fuoriserie-kleuren kiezen zoals Grigio Matarea maar dan niet mat of metallic blauw. Dan nog is de Folgore ook in de opties goedkoper dan een standaard Trofeo, wij kunnen met alles aangevinkt op zo’n 254.000 euro komen.

Nu te configureren betekent ook nu te bestellen en dus is nu de keuze aan jou. De Folgore voor snelheid of is motorgeluid toch nog te heilig voor je?