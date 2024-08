Maserati MC20 GT2 Stradale wil het circuit én de straat aanvallen

De Maserati MC20 GT2 wil nog liever de bocht om dan de standaardversie.

Dat het ietwat doodbloedende Maserati ineens kwam met een middenmotor supercar: gaaf. Het blijkt nu een soort nulpunt te zijn. De 620 pk sterke Nettuno V6 achterin deze supercar op een nieuw platform vormt de basis voor extra toffe versies. Circuitversies waren er al in de vorm van de MC20 GT2 voor het circuit en de MCXtrema voor mensen die graag niet mee willen doen aan raceklassen en ook niet de weg op willen.

MC20 GT2 Stradale

Daar komt nu een derde versie bij: de Maserati MC20 GT2 Stradale. Dat is precies wat het lijkt. Een opgevoerde MC20 voor het circuit, maar dan niet zo over de top dat je er enkel en alleen het circuit mee op mag. Het recept doet wat denken aan hoe Porsche hun GT-modellen adverteert: net dat stapje extra.

In het geval van de MC20 GT2 Stradale zijn de verbeteringen in cijfers marginaal. 640 pk, 1.365 kg en 0 naar 100 in 2,8 seconden. Dat is 10 pk extra, 60 kg minder en 0,1 seconden naar 100 minder dan de MC20. De echte verbeteringen zitten hem natuurlijk in het bochtenwerk.

Om dat te verbeteren is de aerodynamica rondom flink veranderd voor de Maserati MC20 GT2 Stradale. Vooraan is de bumper hertekend met een grotere splitter, er zitten luchtgaten in de voorklep en natuurlijk die kolossale achterspoiler. Het zorgt voor 500 kg aan neerwaartse druk op 280 km/u, vergeleken met 145 kg voor de MC20. Het resultaat is dat de GT2 Stradale een rondje om het Balocco-circuit van Alfa Romeo bijna vijf seconden sneller doet dan de MC20, die het in 2 minuut 43 deed. Dat is even snel als een Huracán Performante en sneller dan een Porsche 918 Spyder. Niet gek.

Interieur

Van binnen is het allemaal ook relatief voorspelbaar: simpel, gestript, veel koolstofvezel en natuurlijk dik gebolsterde racekuipen met harnasgordels. Dat laatste is wel onderdeel van het Performance Plus-pakket, wat ook dingen toevoegt als carbonkeramische remmen, opnieuw gekalibreerde hulpsystemen, semi-slicks en een elektronisch LSD. Oh ja, en een brandblusser. Je weet maar nooit. Oh ja, en natuurlijk heeft Maserati net als vele concurrenten zitten pielen met de rijmodi om tot een extra gefocuste modus te komen voor op het circuit.

Kortom: je kan nu ook met je Maserati MC20 naar het circuit rijden om een rondje te doen dankzij de GT2 Stradale. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.