Dit is de goedkoopste Nissan GT-R op Autotrack

Supercars pesten hoeft qua aanschaf geen vermogen te kosten.

Sinds de introductie van de Nissan GT-R is ‘Godzilla’ een gevreesde kandidaat voor autofabrikanten met een supercar. De krachtige Japanner weet de huidige top onder de supercars in een rechte lijn eenvoudig bij te benen en dat maakt deze Nissan nog steeds een zeer indrukwekkende auto.

Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat Nissan de GT-R presenteerde. Het uiterlijk kan nog redelijk mee, mede omdat Nissan de modeljaar updates altijd bescheiden heeft gehouden als het gaat om cosmetische ingrepen. De goedkoopste GT-R van Autotrack komt uit 2010 en is niet helemaal standaard meer.

Zoals het een Japanse sportwagen betaamd, is de GT-R eenvoudig te kietelen. In dit geval heeft de GT-R een vermoedelijke ECU tuning ondergaan en ligt er een Milltek sportuitlaat onder. Het witte monster is goed voor 600 pk. De auto heeft ruim 60.000 kilometer gelopen en staat te koop voor 53.500 euro. Noem eens een andere auto die voor dit geld in drie tellen op de honderd zit. Met alleen de aanschaf ben je er nog niet. De GT-R kent dure onderdelen en als je aan de beurt bent, dan mag de portemonnee getrokken worden. Wie zich niet uit het veld laat slaan door pittige onderhoudsprijzen kan de advertentie op Autotrack bekijken.