Bentley Continental GT W12: rijtest en video

Jummie. En dat met een meer dan 600 pk sterke twaalfcilinder. Deze auto schreeuwt om een consumententest en dat doen we graag voor jullie.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

De opvolger van de vreselijk succesvolle Continental GT. Ik weet niet of ze de spagaat zo ervaren, maar als een merk te veel verkoopt dan gaat het exclusieve er wel van af. Sinds Bentley onderdeel werd van het Volkswagen concern is het zeker hard gegaan met de verkopen. Sinds 2003 verkocht Bentley meer dan 60.000 exemplaren van de Continental GT, een ongelofelijke prestatie.

Onderhuids ging veel op de schop en dat is van buiten ook goed te zien. De Continental GT is een veel slankere en elegantere auto geworden, bij een eerste blik straalt de Conti al uit dat deze beter gaat rijden dan zijn voorganger.

Hoe rijdt het?

Onderhuids ging de Continental GT er flink op vooruit. Samen met Porsche ontwikkelde Bentley het nieuwe platform, dat bijvoorbeeld ook wordt gebruikt voor de Panamera. Het feit dat beide merken commercieel succes hebben, heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat het financieel makkelijker was om de goede keuzes te maken. Voor Bentley betekende het dat ze niet hoefden te kiezen uit wat er beschikbaar was, maar dat ze juist keuzes konden maken wat ze wilden hebben.

Van buiten zijn sommige fundamentele wijzigingen al te zien: zo werd de vooras 135 mm naar voren verplaatst. Het ziet er beter uit en het zorgt ook voor een beter rijgedrag. Het motorblok schoof nog eens 150 mm naar achteren, zodat de gewichtsbalans veel beter is.

Qua onderstel zijn er ook stappen gemaakt: door het 48 volt boordsysteem werden actieve stabilisatoren mogelijk, de luchtvering heeft tegenwoordig drie kamers voor een nog grotere spreiding tussen comfort en sport.

Het resultaat is verbluffend: in comfort gaat veel van de kracht naar de voorwielen om een stabiel, zeker gevoel te geven. De luchtvering wordt lekker week en het geluid van de W12 is bijna niet te horen. Irritaties zoals andere weggebruikers zijn snel achter je te laten door een druk op het rechterpedaal, maar verder stimuleert de Continental GT vooral een relaxede rijstijl.

De Bentley stand is de stand die optimaal is voor de openbare weg, de reflexen zijn sneller, maar er is nog plenty comfort over. Het knappe is dat de Continental GT ook veel lichter aanvoelt dan volgens het gewicht zou moeten.

De sportstand gaat nog een tandje verder, alle systemen staan op scherp om de maximale snelheid eruit te kunnen halen. De W12 levert de beschikbare 635 pk en 900 Nm zoveel mogelijk aan de achterwielen af, slechts een fractie gaat naar voren. De Bentley is nog steeds een grand tourer, maar wel één die heel dicht tegen een echte sportauto aan kruipt. De W12 blaft meer van zich af en daagt meer uit om nog één klein sprintje te trekken. De 420 mm grote stalen remmen op de vooras schudden gelukkig ook makkelijk de snelheid er weer vanaf, want het gaat allemaal te makkelijk veel te hard.

Zijn er nog minpunten?

Gezien het formaat van de auto valt de binnenruimte simpelweg tegen. Waar een A5 of 4-serie Coupé nog een redelijke ruimte achterin biedt, lijkt de achterbank te krimpen naarmate de coupés uit een klasse hoger komen. Het GT karakter moet de Continental GT een lange afstandscruiser maken, maar dat gaan de achterpassagiers nooit zo ervaren. Je kunt er een plekje vinden, maar zelfs een driejarige moet zich schikken naar de voorpassagiers. De voorstoel drukt zich letterlijk in de zitting van de achterbank.

De achttraps bak met dubbele koppeling kan bij het manoeuvreren op lage snelheid wat onwillig zijn. Dat blijft een ouderwetse bak met koppelomvormer een stuk beter doen, maar gelukkig heeft de bak met dubbele koppeling ook zo zijn voordelen.

Killer features

De launch control bijvoorbeeld. De twaalfcilinder staat te hakken en te zagen in de begrenzer. Laat de rem los en de Conti GT wordt met een klap van de koppeling gelanceerd. Het is echt lekker agressief en daarmee dus ook snel. De sprinttijd van 3.7 seconden naar de 100 doet de Bentley wellicht nog niet eens recht, want ook met ruim het dubbele aan kilometers op de teller blijft de W12 gaan. De topsnelheid van 333 km/u is daarbij indicatief: de Continental GT loopt net zo hard van 200 naar 300 km/u als normaal sportief spul van 100 naar 200. Niet alleen qua formaat (en prijs) is de Continental GT een maatje groter, maar ook qua power en qua snelheid

Het interieur en materiaalgebruik zijn briljant en om het af te toppen bedacht Bentley het Rotating Display. Dankzij 40 bewegende delen, waaronder twee elektromotoren met ieder een eigen versnellingsbakje. Als de auto in rust is, is alleen de houten strip te zien. Start de motor en het paneel klapt om en onthult een groot touch scherm: episch! Voor wie dat te banaal is, kan met een druk op de knop nog een andere zijde van de driehoek worden getoond met drie fraaie analoge meters met onder andere een kompas. Het praktische nut ontgaat me volledig, maar het is fraai en perfect uitgevoerd. Nu ik er over nadenk is dat wellicht ook de beste samenvatting voor de hele auto….

Alternatieven

De Ferrari GTC4 Lusso (en de voorgangers) versloeg de Continental GT altijd op rijdynamiek, maar de Brit is er veel dichter op gekropen. Qua comfort en qua elektronica verslaat de nieuwe Continental GT de Italiaan overigens ruimschoots. Hetzelfde geldt voor de vierzitters van Aston Martin, terwijl de Wraith het op sportief vlak weer laat liggen. De enige die er in de buurt komt qua package is de Mercedes-AMG S63 Coupé, maar tja, dat is “slechts” een Mercedes.

Conclusie

Een fijne auto. Dat is het. Maar ook best duur. En niet zo praktisch. Wel weer heel erg snel, ook als het wat bochtiger wordt. Tja die prijs van een dik kwart miljoen is inderdaad heftig, de testauto kost zelfs één euro per kilometer topsnelheid. Dat driehonderd-drie-en-dertig euro bekt dan wel weer lekker, maar het is een ontzettende bak met geld. Het interessante is dat de auto, vergeleken met de voorganger, die euro’s viel meer waard lijkt te zijn. Zelden zat er tussen twee generaties auto’s zo’n grote stap vooruit. Filmpje!