De internationale media over P2 van Max in Singapore

Dat heeft de Nederlander toch maar weer mooi geflikt.

Het is nagelbijten voor Ferrari. In het gevecht om het wereldkampioenschap was het Max Verstappen die gisteren vervelend kwam doen voor Sebastian Vettel. Hamilton pakte de overwinning en de Nederlander ging ervandoor met een geweldige tweede plek. Vettel moest het stellen met de derde plek, wat het gat tussen hem en Hamilton groter maakt. Op knappe wijze wist Verstappen na een pitstop voor Vettel te komen en zijn tweede positie te bewaken tot het einde. Het stuurmanswerk van de Red Bull-rijder is niet onopgemerkt gebleven, want Verstappen werd uitgeroepen tot Driver of the Day. Wat hebben de internationale media hierover te zeggen?

Le Figaro

Een nieuwe klap in het gezicht van Ferrari. Verstappen weet voor Vettel de pits uit te rijden met nieuw rubber en Hamilton profiteert uiteindelijk van deze actie met een groot gat tussen hem en de Ferrari-coureur. Ondanks de goede start van Vettel moet de Duitser het stellen met P3 door een dubieuze bandenstrategie.

Gazzetta

Ronde 18 was de draai van de race. Niet alleen wist de Nederlander voor Vettel te blijven gedurende de rest van de race, maar hij wist op dezelfde banden ook de finish te halen. Gazzetta omschrijft de actie in de 18de ronde als gevaarlijk, maar noemt het tegelijkertijd een sensatie.

The Guardian

Na een succesvolle openingsronde van Vettel gingen er een aantal zaken mis. De vroege pitstop van Ferrari om Hamilton te ondermijnen wierp niet zijn vruchten af. Bovendien vocht Verstappen op uitstekende wijze voor zijn tweede plek, waardoor de uitdaging van Vettel niet het gewenste effect had.

Auto, Motor und Sport

Na een late stop kreeg Verstappen de kans om P2 terug te veroveren. In een direct duel tussen Verstappen en Vettel maakte de Ferrari-rijder geen schijn van kans. Door een strategische fout werd het gat tussen Vettel en Verstappen uiteindelijk alleen maar groter. Op het einde was er sprake van een verschil van dik 30 seconden.

ESPN

Hoe kon het zo fout gaan met Ferrari in Singapore? Kopt ESPN. Het was een dure grap; toen Vettel achter Perez terechtkwam en uiteindelijk kostbare tijd verloor. Het was nét te weinig om Verstappen nog te kunnen inhalen die een pitstop achter de rug had zitten. Ferrari moet het tijd gaan keren om nog mee te kunnen doen. Nog één zo’n weekend voor Hamilton en het is voorbij voor Vettel.