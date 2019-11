Dit is de grootste Maserati-showroom ter wereld

Goh, waar zou deze dealer gevestigd zijn?

Groot, groter, grootst. Bij deze drie woorden denk je misschien aan een stad als New York, maar tegenwoordig passen deze wereld beter bij een land als de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Met name in de bekende steden Dubai en Abu Dhabi tref je enorme wolkenkrabbers, enorme winkelcentra én enorme autodealers aan. Zo heeft Bentley de grootste dealer in Dubai zitten.

Goed voorbeeld doet volgen, want ook het Italiaanse Maserati heeft Dubai gekozen als locatie voor een nieuwe mega-showroom. Met een oppervlakte van 3.644 m2 is de nieuwe dealer in Dubai de grootste Maserati-showroom ter wereld.

Het gaat om het vernieuwde Al Tayer Motors Maserati. Deze dealer is flink gaan verbouwen en het resultaat is een showroom dat vier keer groter is geworden in vergelijking met het oude pand. De showroom bestaat uit vijf verdiepingen, inclusief twee ondergrondse garages.

Er is een speciale uitgifte-suite voor klanten die hun nieuwe auto in ontvangst nemen. Daarnaast is er een klantenlounge met een Italiaanse koffiebar en een customization-gedeelte. Hier kunnen klanten onder het genot van en kopje koffie allerlei materialen voor de auto van dichtbij bekijken. Denk aan bijzondere lakken of lederen en houten materialen voor in het interieur.

De koper met een strak budget kan zich op de eerste verdieping melden. Hier staan occasions van het Maserati Certified Pre-Owned-programma. Tweedehands Maserati’s die hier staan voldoen aan de 121-punten check van het programma.

Al Tayer Motors is al sinds 1982 actief met diverse Europese en Amerikaanse automerken in de VAE. De dealer in Dubai van zaterdag tot en met donderdag geopend. Het is elke dag koopavond, want de dealer sluit dagelijks pas om 20:00 uur.