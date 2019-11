Nog even: de Tesla pickup is bijna hier!

Nog even geduld.

We weten al een tijdje dat Elon Musk met zijn Tesla werkt aan een elektrische pickup. Een interessant concept, want pickups zijn de best verkochte soort auto’s in de Verenigde Staten van Amerika. Maar ja, waar blijft dat ding dan?

Het hoge woord is eruit. De Tesla-topman heeft officieel bekendgemaakt dat de onthulling van de pickup op 21 november zal zijn tijdens een evenement in Los Angeles, Californië. Het event zal in de buurt van de SpaceX raketfabriek plaatsvinden, meer details zijn er niet vrijgegeven. Hij omschrijft de auto als de ‘Cybertruck’.

Elon zou Elon niet zijn door er een gebbetje van te maken. Direct na het plaatsen van de tweet volgde nog een tweet. Hij stelde dat 21 november wel een zeer toevallige datum is. Vervolgens verwijst de topman naar het intro van Blade Runner. Een film uit 1982 die Nederlanders bekend in de oren zal klinken door de belangrijke rol van de dit jaar overleden Rutger Hauer. In het intro is Los Angeles in ‘november 2019’ te zien.

De Tesla pickup zal gaan concurreren met onder andere de Ford F-150. Het grote verschil is dat de pickup van Tesla natuurlijk volledig elektrisch zal zijn. De conventionele autofabrikanten zijn echter ook druk met elektrische pickups.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019