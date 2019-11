Autojunk Foto Van De Maand – oktober ’19

Ja lieve kijkbuiskindertjes, daar is 'ie weer! De Autojunk Foto Van De Maand, vol met de beste plaatjes, dikste foto's en vuigste pica's van alles dat automobiel genoemd mag worden. Met wielen. Minstens vier. Komt dat zien!

De gastjury bestaat deze maand uit niemand minder dan @flyingduckman (wij mogen Niko zeggen), een fotograaf met een voorliefde voor oude spullen, die genoeg ongezouten meningen heeft voor een dag leesplezier! Gelukkig kunnen we ons beperken tot de Top 3, dat scheelt een hoop discussie in de reactievelden. Maar desondanks kunnen jullie je vast voorbereiden op een scherpe reeks commentaren. Klaar voor? Mooi! Daar gaan we!

Plaats 3: Porsche 911 T



Niko’s nummer twee maar ik heb ook een mening. Eerst die van Niko: ‘Deze vind ik echt prachtig, het is bijna een schilderij. Mooi belicht met ook een paar donkere contrasten dat houdt de foto spannend. De vormen komen erg mooi over en je ziet zelfs nog wat van het interieur. Ook de plek vanaf waar de foto genomen is, is goed gekozen. De vormen komen goed uit. Misschien had er iets meer zijkant op gemogen, maar dat is het enige commentaar wat ik kan verzinnen.’ Dat het bijna een schilderij lijkt, daar ben ik het mee eens, maar ik vind met name de hoek juist helemaal niet zo gunstig. Een beetje alsof er een speelgoedautootje gefotografeerd is. Bovendien mis ik context, de auto lijkt bijna te zweven. Ik vind het een fraaie plaat, FDL is een leuke techniek, maar ik mis hier echt een achtergrond, al is het maar subtiel. Voor mij Top 5, dankzij Niko’s tweede plaats net Top 3, gefeliciteerd @fotovanjeauto!

Plaats 2: MINI



Hierover verschilden we enorm van mening. Waar Niko de foto te saai vond (‘grijs op grijs op grijs, doodsaai’), ben ik van mening dat het juist wel werkt. Een gave industrieel ogende wand die de dik uitgevoerde MINI lekker doet uitkomen. De sfeer is lekker duister, ik had alleen de hoek bij het plafond bovenin de foto iets donkerder gemaakt. Dat deel van de foto is nu vrij licht en dat leidt een beetje af van het onderwerp: de MINI. Verder een fijne plaat, gefeliciteerd @archiebald.

Plaats 1: Puritalia Berlinetta



En dan één waar we het wel over eens waren, al twijfelde ik zelf enorm tussen deze en een andere foto van @gwnfinn. Ik vind namelijk zijn serie nachtshots van deze AMG GTR Roadster ook erg fraai. Maar ons reglement schrijft voor dat je maar één set foto’s per maand kan laten meedingen en aangezien Niko de AMG GTR Roadster te bewerkt vond ogen en zich stoorde aan bepaalde lichtreflecties, hebben we de andere set van @gwnfinn die ook in de shortlist zat gekozen: de Puritalia Berlinetta. Een plaat met een gezonde dosis herfstsfeer. Niko: ‘Heerlijke sfeerplaat. Vooral de man op de achtergrond met de paraplu maakt de foto. Veel foto’s zijn te klinisch er mag best een persoon op staan, dat maakt de foto nog mooier! Dit is mijn winnaar, ik vind de sfeer echt heerlijk en gewoon kleur, dat spreekt heel erg goed!’ Gefeliciteerd met je winst @gwnfinn, volgende maand mag jij meebeslissen over de winnaar!