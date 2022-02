Dit is de snelste ‘ambulance’ ter wereld

Deze ambulance met 780 pk wordt ingezet in – hoe kan het ook anders – Dubai.

In Nederland hebben we het motto ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, maar in Dubai hebben ze het motto ‘als je gek doet, doe je lang nog niet gek genoeg’. Bij de plaatselijke politie schaffen ze de ene na de andere supercar aan. Dat je zoiets één keer doet als publiciteitsstunt, soit, maar een hele vloot met supercars is natuurlijk nergens voor nodig. Of is dat een bekrompen Nederlandse gedachte?

De politie van Dubai kan er wat van, maar de ambulancedienst doet ook vrolijk mee. Ze hebben nu geen supercar in geen gebruik genomen, maar een heuse hypercar. De keuze is daarbij gevallen op een product van eigen bodem: de Lykan HyperSport.

Je zou het niet direct verwachten, maar deze hypercar heeft een zescilinder. Uiteraard is dit niet de eerste de beste zespitter. Het gaat om een zescilinder boxermotor van Ruf, die goed is voor 780 pk en 960 Nm.

De Lykan HyperSport heeft een geclaimde topsnelheid van 400 km/u en een geclaimde acceleratie van 0 naar 100 in 2,8 seconden. Gezien het vermogen en het koppel lijkt ons dat ietwat optimistisch. Maar aan de kant: een Lykan HyperSport kan ook van de ene wolkenkrabber naar de andere springen. Dus je weet niet waartoe de auto allemaal in staat is.

De Lykan HyperSport is niet alleen de snelste ambulance ter wereld, maar ook de duurste. De HyperSport heeft namelijk een prijs van dik drie miljoen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er maar zeven stuks van gebouwd zijn.

Volgens de CEO van de Dubai Corporation of Ambulance Services kan de HyperSport “de responstijd bij noodgevallen significant verminderen.” Alleen wel jammer dat ze er maar eentje van hebben. En dat er geen patiënten mee kunnen. En dat het verder totaal geen praktische auto is.