Maserati Ghibli nu pas 100.000 keer gebouwd

Het heeft even mogen duren, maar nu eindelijk is de mijlpaal aangetikt.

Maserati heeft deze week een aardige mijlpaal bereikt met de Ghibli. Het 100.000ste exemplaar van het model onder de Quattroporte is uit de Avv. Giovanni Agnelli fabriek komen rollen. Toch hebben de Italianen niet al teveel reden om feest te vieren. Het gaat namelijk niet zo goed met de verkopen.

Voor het ultieme bewijs hiervoor hoeven we alleen maar te kijken waar het jubileumexemplaar naartoe gaat: Italië. In het land van herkomst valt de auto nog wel in de smaak. Italianen kopen immers wat graag hun eigen producten. Daarbuiten loopt het echter minder storm. Maserati heeft al jaren te kampen met teruglopende verkopen, met name in markten waar het goed scoorde. Het mag dan wel een nieuw plan hebben gepresenteerd voor de toekomst, waar overigens ook een nieuwe Ghibli in voorkomt, er is weinig zeker.

Enfin, na zes jaar tijd heeft Maserati dan eindelijk 100.000 stuks van de Ghibli geproduceerd. Het exemplaar in kwestie is een Ghibli S Gransport in de kleur Blu Emozione, met een interieur van zwart ‘Pieno Fiore’ leer. De Ghibli is leverbaar in verschillende configuraties, maar deze in het specifiek is voorzien van een 430 pk sterke drieliter twin-turbo V6. De auto heeft tevens vierwielaandrijving.