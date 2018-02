Dit is de hoogste Porsche dealer ter wereld

Wel even een winterjas aantrekken.

Bovenop een berg heb je vrij weinig aan een Porsche 718 of 911. De kwaliteiten van een Cayenne komen beter van pas en dat is precies wat het merk wil duidelijk maken met deze tijdelijke dealer.

Deze nieuwe Porsche pop-up store is te vinden in de bergen van Val d’Isère. Dat is in de Franse Alpen. Porsche focust op wintersporters, want de dealer is te vinden op maar liefst 2.300 meter hoogte. De nieuwe Cayenne kan hier tot halverwege april worden bewonderd. Bezoekers kunnen proefritten boeken en een Product Genius is aanwezig om persoonlijk advies te geven.

De Cayenne is in een kristallen omhulsel geplaatst. Dit is gedaan omdat de weersomstandigheden bovenop de berg vrij extreem kunnen zijn. Porsche zegt dat het bouwwerk al windstoten van 170 km/u heeft moeten doorstaan. Bovendien is het zo’n -25 graden Celsius op de berg. De Crystal Dome, zoals het merk het bouwwerk noemt, weegt meer dan drie ton en werd met hulp van een helikopter bovenop de berg geplaatst.

Naast de dealer bovenop de berg, organiseert Porsche activiteiten in de buurt van Val d’Isère. Er is een zogenaamde ‘Fun Zone’ waar bezoekers onder meer een bergafwaartse route kunnen rijden. Tevens is er een off-road obstakel koers waar men met een Cayenne in de sneeuw kan rijden.