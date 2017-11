Porsche Cayenne Turbo: rijtest en video

Ga maar sparen, want de Cayenne is wederom beter geworden.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Iedereen met een beetje historisch besef zal realiseren dat Porsche dit jaar een mooie mijlpaal passeerde. Maar liefst één miljoen stuks van hun iconische 911 wist Porsche in ruim 50 jaar te verkopen. Het is daarmee zonder twijfel de meest succesvolle sportwagen en misschien voel je het al aankomen. Het gaat niet lang duren voordat de Cayenne de 911 gaat passeren als best verkochte Porsche. De Cayenne is net youngtimer geworden en in die 15 jaar ging de SUV 770.000 keer “over de toonbank”. Sowieso is Porsche tegenwoordig meer SUV- dan sportwagenfabrikant, want de Macan en Cayenne zijn verantwoordelijk voor veel meer dan de helft van de verkopen van Porsche.

Een praktische Porsche is blijkbaar niet te versmaden en al helemaal niet als het een SUV is. Gelukkig weet Porsche het eigen karakter vast te houden, want de auto is de badge niet waardig als er niet fijn mee te sturen is. Met de ervaring van vorige generaties Cayennes in het achterhoofd was ik niet bang dat het zou tegenvallen en Porsche heeft een hele technologische trukendoos open getrokken om de Cayenne goed te laten sturen.

Uiteraard heeft iedere Cayenne vierwielaandrijving, bij Porsche geen fratsen zoals bij de minder premium merken waarbij “offroaders” omwille van kostenbesparing slechts op twee wielen worden aangedreven. Veel van de kracht gaat overigens naar achteren en dat is ook waarom de Cayenne tegenwoordig bredere banden achter heeft dan voor.

Een aanrader is de optionele luchtvering die de Cayenne afmaakt als allrounder. Iedere veerpoot heeft drie kamers en met meer lucht komt meer comfort. Door drie kamers heeft de Cayenne een breed spectrum van comfort tot sportiviteit. Dankzij de luchtvering kan bovendien de rijhoogte worden vergroot (offroad en lage snelheid) of juist verlaagd (hoge snelheid).

Het adaptieve onderstel wordt tegenwoordig centraal aangestuurd en analyseert de rijsituatie in drie dimensies (horizontaal, verticaal en dwars). De vierde dimensie is de realtime en predictieve werking van de systemen en dus plakt Porsche het label 4D Chassis Control erop. Eén van die systemen heeft baat bij het nieuwe en krachtigere 48 volt elektrische systeem, want door de toegenomen kracht kunnen de torsiestabilisatoren sneller worden aangestuurd om de Cayenne in snelle bochten vlak te houden.

Voeg daarbij nog optionele achterwielbesturing en een briljant sturende SUV is geboren. De Cayenne is weer echt leuk om mee te hoeken en laat, als je genoeg aandringt, zich zelfs op droog asfalt nog een driftje ontlokken. In de Turbo gaat dat uiteraard makkelijker dan in de S, maar als je die laatste maar hard genoeg de bocht insmijt en het gas erop houdt, komt de bevallige bips vanzelf om.

Motoren

Onder de motorkap is nu nog beter te merken dat Porsche deel uit maakt van Volkswagen concern, alle tot nu toe toegepaste motoren zijn ook in een bepaalde vorm bij Audi (en Bentley) te zien. Gelukkig zijn het stuk voor stuk moderne en fijne blokken, dus daar hoeven we geen traan om te laten. Voorlopige basismotor is de drie liter grote van een enkele turbo voorziene V6 en die levert 340 pk en 450 Nm aan koppel. De Cayenne sprint daarmee in 5,9 seconden naar de 100 en haalt 245 km/u.

De Cayenne S krijgt de bekende 2.9 liter biturbo V6 (440 pk en 550 Nm) uit de RS5. Daarmee schud je de begrensde Duitse concurrentie af, want de topsnelheid is 265 km/u. De sprint naar de 100 duurt slechts 4,9 seconden, wat al belachelijk snel is voor een SUV en dan is dit nog maar het tweede modelletje in de Cayenne reeks…

Voorlopig topmodel is de Cayenne Turbo met 550 pk en 770 Nm koppel. De vier liter grote V8 met twee turbo’s stampt de Cayenne in een ongelooflijke 3,9 seconden naar de 100 en door naar een topsnelheid van 286 km/u. Alle sprintcijfers zijn met het optionele Sport Chrono pakket, anders komt er door het ontbreken van launchcontrol 0,2 tot 0,3 seconde bij. En om je een idee te geven: de 993 GT2 (!) haalt dezelfde sprinttijd naar de 100.

De achttraps bak is een traditionele automaat, maar de eerste versnelling is korter, terwijl de achtste versnelling langer is. Die kortere eerste versnelling vergroot de sprintcapaciteiten (en trekkracht om trailers mee te sleuren) en het bijzonder agressieve schakelen tijdens launchcontrol helpt de sprinttijd ook. De topsnelheid haalt iedere Cayenne in de zesde versnelling, de zevende en achtste verzetten zijn overdrives om verbruik en geluid te drukken.

Adaptieve dakspoiler

Net als bij de 911 (en Panamera) krijgt de Cayenne nu een adaptieve spoiler die onderdeel uitmaakt van het Porsche Active Aerodynamics (PAA). Deze dakspoiler is standaard op de turbo en heeft vijf standen; bij lagere snelheden volgt hij de daklijn voor maximale efficiency en in Performance-positie zorgt hij voor extra downforce. Bij een noodstop tussen 170 en 270 km/u functioneert de dakspoiler als airbrake en verkort daarmee de remweg vanaf 250 km/u met 2 meter. Het zijn de kleine beetjes die helpen.

Hetzelfde geldt voor de optionele achterasbesturing die de draaicirkel verkleint van 12,1 naar 11,5 meter Bij snelheden vanaf 80 km/h sturen de achterwielen mee in de richting van de voorwielen en zorgen dan voor meer stabiliteit.

Wil je nog meer gadgets, dan kan je nog meer gadgets krijgen, uiteraard staan er (te) veel leuke dingen op de optielijst. Zoals de remmen met glans: Porsche Surface Coated Brake, een remsysteem waarbij de schijven zijn voorzien van een wolfraam-coating. Ze roesten niet, spiegelen mooi, zijn 30% slijtvaster en beperken de afgifte van fijnstof met een factor 10. Ook als je geen moer geeft om het milieu is dat fijn, want je velgen blijven daardoor langer schoon. Over velgen gesproken: medio 2018 wordt de Cayenne leverbaar met een Manoeuvreer Assistent met velgbescherming die helpt om onder de 10 km/h de beruchte stoeprandschades aan velgen te voorkomen.

Gadgetfreaks hoeven ook niet meer de lokale steenkolenimport te sponsoren, maar kunnen hun hart op met het fantastische Porsche Communications Management infotainment systeem. Naast alle gebruikelijke dingen biedt deze bijvoorbeeld ook integratie met je NEST thermostaat, camera’s en rookmelders thuis en kan naadloos doorstreamen mocht het FM signaal wegvallen.

Valt er nog wat te zeiken?

Nou ja, de vraag waar de diesels zijn, want die ontbreken in het rijtje motoren net als de hybride versies. Die laatste zullen er sneller komen, want rond de diesels rommelt het nog wat in het Volkswagen concern. Porsche zelf wil er alleen over kwijt dat de diesels er nog niet zijn, maar wanneer ze komen is nog onduidelijk.

Dan is er een verplichte optie die je moet nemen als je een Cayenne Turbo bestelt. Zonder sportuitlaat klinkt de V8 namelijk nogal industrieel in het interieur. Het is het gewoon allemaal net niet, wat vreemd is, want de Cayenne S klinkt beter en hetzelfde blok in de RS6 is een waar auditief snoepje.

Dan is er nog de prijs, maar aangezien Cayennes alleen door succesvolle mensen worden gekocht, is dat geen probleem. En dat je leegloopt als je alleen al naar de optielijst kijkt eigenlijk ook niet. Dan werk je maar wat harder en kom je daarna terug bij je favoriete Porsche Centrum.

Concurrentie en conclusie

Het kost wel wat, maar het is vaak ook echt beter. Natuurlijk zijn er ook andere merken die snelle, fraai afgewerkte SUV’s bouwen, maar de andere Duitsers (en Jaguar en Volvo) hebben ook veel te modale viercilinders in de prijslijst. De Maserati Levante zou qua karakter in de buurt kunnen komen, maar legt het af qua rijden en afwerking. De Cayenne is simpelweg de beste in zijn segment, misschien niet altijd qua value for money, maar wel overall. Filmpje!