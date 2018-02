Liberty Walk maakt Honda NSX tandje extremer

De NSX werd voor een nieuwe behandeling door Liberty Walk aangepakt. Dit keer extremer in vergelijking met de vorige creatie.

De Japanse tuner heeft er letterlijk een racer voor op de openbare weg van weten te maken. Traditioneel kreeg de creatie een dikke bodykit aangemeten en werd de Honda nog op tal van andere punten aangepakt. In tegenstelling tot de eerdere NSX van Liberty Walk, kreeg deze nieuwe NSX wél een popnagel-behandeling.

De NSX werd daarnaast voorzien van een nieuw uitlaatsysteem, een spoiler én negatief camber mocht niet ontbreken. De auto is helemaal zwart met zwarte Forgiato Maglia ECL-wielen. Liberty Walk bewijst dat black on black in sommige situaties nog wel door de beugel kan.

Een Japanse auto die door een Japanse tuner is aangepakt. Dat vraagt om een Japanse fotolocatie. Liberty Walk koos voor de populaire Tsukiji vismarkt in Tokio om nachtelijke plaatjes te schieten van de NSX. De Honda NSX komt met een 3.5 liter twin-turbo V6 op een hybride aandrijflijn, goed voor een gecombineerd vermogen van 573 pk.