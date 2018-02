Het verhaal van een verschrikkelijk autotype

Wie was eigenlijk de aanstichter?

Afgelopen week werd de BMW X4 onthuld. Het is te makkelijk om de auto af te kraken, dus slaan we dat even over. Soms moet je je erbij neerleggen dat dingen nu eenmaal zo zijn. Auto’s worden elektrisch, sportwagenmerken bouwen crossovers en om een of andere reden blijft er een Hazes in de Arena blêhren. Zo ook dat er een grote markt is voor crossovers met een ‘sportief’ aflopende daklijn. Het is een draak van een autotype. Het dient geen enkel nut. Ze zijn krap, zwaar en esthetisch een terging voor de ogen. De BMW X6 (rijtest) wordt aangehaald als de eerste auto van dit type, maar klopt dat wel? Nou, nee. Eigenlijk niet. En de SsangYong Actyon dan? Nope. Het was de Dodge Avenger.

De Dodge Avenger, wie kent hem niet? We gaan terug naar 1993. Chrysler en Mitsubishi zijn nog innig aan het samenwerken. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de Mitsubishi 3000GT, waar ook een Dodge-variant van kwam, de Stealth. Echter, een goed voorbeeld van de samenwerking is dat niet. De 3000GT was immer een Mitsubishi in hart en nieren, ehh, onderblok en spruitstuk. Met wat cosmetische wijzigingen werd er daar een Dodge van gemaakt. De samenwerking ging veel verder dan dat. Met name voor moederbedrijf Chrysler was dat erg handig, want vooral op het gebied van compacte auto’s had Mitsubishi gewoonweg meer ervaring. Voor Mitsubishi was de samenwerking ook gunstig: zo kon het makkelijker voet op de Amerikaanse markt krijgen.

Een goed voorbeeld daarvan is de Dodge Avenger, die in 1993 op de markt kwam. De compacte coupe was gebouwd op het platform van de Mitsubishi Galant. Een soort Mitsubishi Eclipse, maar dan van Dodge. De Avenger had zijn eigen carrosserie, met de herkenbare Dodge-grille onder in de bumper, met een een dichte ruimte tussen de koplampen. Je kon de Avenger bestellen met een 2-liter viercilinder (van Chrysler) of een 2.5 V6 (van Mitsubishi). In tegenstelling tot wat men weleens aanneemt: met 150 pk had de 2.0 had een hoger specifiek vermogen dan V6 van Mitsubishi, die met 163 paarden nauwelijks sterker was. De auto bleef tot 2000 in productie en kreeg een opvolger in de vorm van de Sebring Coupé. Tot zover de Avenger.

Voor de naam Avenger had Dodge namelijk iets veel spannenders in gedachten. Waarschijnlijk hebben ze een grote pretsigaret opgestoken waar Snoop Dogg stil van wordt. De doelstelling voor de nieuwe Avenger was namelijk krankzinnig. Dodge had namelijk een paar vreemde wensen:

Prestaties van een Europese rally-special

Oogverblindend koetswerk

Vier deuren en praktische eigenschappen

Het moet een crossover zijn

Tegenwoordig kijken we daar niet meer van op, want alle combinaties worden bedacht om die ene niche te vinden. Was Dodge daar in 2003 in geslaagd? Nee, natuurlijk niet. Het resultaat had niets met een Lancia Delta Integrale of Audi quattro te maken. Maar per ongeluk werd er wel een niche bedacht die nu erg populair is.

De Dodge Avenger was naar Amerikaanse begrippen vrij kort (zo’n 4,75 meter), maar dankzij de grote breedte en voor een SUV beperkte hoogte was het eindresultaat best indrukwekkend. De auto had vrij weinig overhang, een stoere Dodge-neus en dus die typerende ‘coupé-achtige’ daklijn. De auto stond vrij hoog op zijn 20”-wielen voor een sportwagen, maar vrij laag voor een een echte SUV. Precies op ‘crossover’-hoogte dus.

De motor van de Avenger was een 3.5 V6, met ongeveer 250 pk. Deze was gekoppeld aan een automatische transmissie en uiteraard vierwielaandrijving. Prestaties zijn onbekend, maar verwacht er niet te veel van. Dat is het punt ook niet. Chrysler heeft in de afgelopen jaren bizar veel verschillende concepts in productie genomen, zoals de PT Cruiser, 300, Crossfire, Prowler en Viper. Met de Avenger Concept zat Dodge wel in de goede richting, ze waren wellicht iets te vroeg.

In Zuid-Korea vond men het kennelijk wel een goed idee, want in 2005 komt de Actyon op de markt. Een moeilijk lelijke SUV met, jawel, die kenmerkende daklijn. In 2007 was het heel even een bescheiden succesje met meer dan 5.000 verkochte eenheden (in Europa), maar daarna zakken de verkopen ernstig in. Op het oude continent zijn nog geen 12.000 Actyons verkocht.

In Beieren lachen ze om die cijfers. BMW wist namelijk al in het eerste jaar van de X6 (2008) meer exemplaren (13.212) te slijten in Europa. Waarschijnlijk is het concept van een SUV met coupé-daklijn pas succesvol als er een flinke premium-saus overheen zit. Het concept heeft BMW en Mercedes-Benz geen windeieren gelegd. Dat bewijzen de Mercedes GLC Coupé en GLE Coupé. Pionier BMW zit inmiddels al op de tweede generatie van de X4 en de X6. Nou ja, pionier. Ssangyong had het lef om dit type auto in productie te nemen, maar Dodge was toch echt de bedenker van dit rare concept.