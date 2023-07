Audi Q6 e-tron is een compleet nieuwe elektrische auto

De Audi Q6 e-tron komt op het nieuwe PPE-platform te staan.

De elektrische auto’s van de Volkswagen Groep staan op het welbekende MEB-platform. Van de Volkswagen ID.4 tot de Audi Q4 e-tron en van de Skoda Enyaq tot de Cupra Born. Daar komt binnenkort een geheel nieuw platform bij: het PPE-platform.

Dit nieuwe platform is ontwikkeld door Audi en Porsche. En de nieuwe Audi Q6 e-tron is de eerste elektrische auto van het merk die op dit nieuwe platform komt te staan. De Duitsers geven alvast een voorproefje van dit nieuwe model met deze gecamoufleerde auto.

OLED verlichting

Over de aandrijflijn laat Audi nog niets los, helaas. In plaats daarvan blaat het merk over de tweede generatie digitale OLED-technologie die zijn weg zal vinden naar de Audi Q6 e-tron. Het is de eerste auto ter wereld met een actieve achterlichtunit. 6 OLED-panelen vormen de achterlichten die in staat is om elke 10 milliseconden een nieuw beeld te creëren.

Deze technologie maakt nieuwe designs voor de lamp units mogelijk. Je kunt 3D-effecten creëren op een 2D oppervlak. Audi is helemaal gek op verlichting bij hun auto’s, dus die kunnen straks lekker losgaan op de nieuwe Audi Q6 e-tron.

Kiezen uit verlichting

Aan de voorzijde is het ook een feest. De koplampen beschikken over 12 dimbare segmenten. 70 individuele LED’s vormen de basis in een metalen 3D-omlijsting. De keuze is reuze: er zijn tot acht digitale lichtsignaturen voor de koplampen en de achterlichten van de Audi Q6 e-tron beschikbaar. Al kan ik me zo voorstellen dat je het geen reet uitmaakt welke lichtsignatuur je auto heeft, laat staan kiezen uit acht verschillende mogelijkheden.

De OLED-techniek draagt ook bij aan de veiligheid onderweg. De achterlichten kunnen specifieke lichtsignaturen en waarschuwingssymbolen aan andere weggebruikers doorgeven. Bijvoorbeeld bij ongevallen en stilstaande auto’s. Weer eens wat anders dan knipperende alarmlichten. Een ander dingetje is dat achteropkomende fietsers en auto’s gewaarschuwd worden middels de verlichting als de deuren opengaan.

Onthulling eind 2023

De volgende stap is Netflix in de koplampen. Dit is sarcasme, maar ik kijk nergens meer van op. Belangrijker is de komst van de nieuwe Audi Q6 e-tron. De onthulling is nog voor het einde van dit jaar.