Dit is de Lamborghini Huracán Longtail met 1.900 pk

Je zou het niet zeggen, maar deze kont zit toch echt vast aan een Lamborghini Huracán.

Bij ‘Longtail’ denk je waarschijnlijk vooral aan de McLaren F1 Longtail. Of misschien denk je aan de Duitse Longtail, de Porsche 917 Longheck. Uiteraard waren deze racewagens niet vanwege esthetische redenen voorzien van een extra lange kont, maar vanwege aerodynamische redenen.

Vandaag de dag heeft McLaren de naam Longtail geclaimd en toegepast als aanduiding voor hun meest sportieve modellen. Zodoende zijn er de 675LT, 600LT en 765LT. Die hebben echter geen van allen een echte Longtail-kont, waardoor de naam ietwat misplaatst is.

Dat is niet het geval bij de Lamborghini Huracán Longtail die we hier zien. Deze heeft namelijk wel degelijk een beduidend langere kont gekregen dan een normale Huracán. Het resultaat is eh… bijzonder te noemen. Het geheel ziet eruit als een samensmelting van een Lamborghini Huracán en een Koenigsegg Regera.

Deze bijzondere Huracán – genaamd de 7X Design Rayo – heeft niet alleen een achterwerktransplantatie gekregen, het koetswerk is ook op andere fronten aangepast. Zo is de voorbumper een stuk cleaner en is de achterruit nu dicht, op een reeks horizontale koelsleuven na. Een opmerkelijk detail zijn die ‘wimpers’ onder de koplampen, die duidelijk geïnspireerd zijn op de Miura.

Naast Miura-invloeden zijn er ook Koenigsegg-invloeden te ontwaren, zoals we al zeiden. Dat is echter niet de enige parallel met een Koenigsegg. Qua vermogen kan deze Huracán zich namelijk ook meten met de absolute top op hypercar-gebied. Dankzij twee turbo’s produceert de V10 in plaats van 610 pk nu namelijk meer dan 1.900 pk. Een vrij bizar cijfer, maar het kan nog gekker: in het dragrace-circuit zijn er Huracáns met meer dan 3.000 pk.

Dat neemt niet weg dat deze Huracán doodleuk drie keer meer vermogen heeft dan standaard. Daarnaast is de auto dankzij zijn aangepaste koetswerk een stuk aerodynamischer. De Cw-waarde is gedaald van 0,39 naar 0,279. Daarmee zou deze Huracán de grens van 300 mph (482,8 km/u) moeten overschrijden. Als dat inderdaad zou lukken, zou het meteen een van de snelste auto’s ter wereld zijn.

Deze auto zal echter niet meedoen in de strijd om de snelste productieauto, want het blijft bij dit ene exemplaar. Deze one-off is een creatie van het Britse 7X Design. Zij bouwden eerder al de GTO Vision, die eruit zag als een merkwaardige mengelmoes van verschillende Ferrari-modellen. Ferrari was dan ook not amused. Daarom is 7X Design nu dus maar aan de slag gegaan met een Lamborghini, want die doen over het algemeen minder moeilijk.