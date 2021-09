Leclerc de snelste op Zandvoort tijdens VT2, Hamilton valt uit

En wat doet Max Verstappen tijdens de tweede vrije training op Zandvoort…?

Vrije trainingen: in Zandvoort zijn ze nu belangrijker dan waar ook. Het is namelijk grotendeels onbekend terrein voor de coureurs en de teams. Weliswaar hebben de meesten er al gereden (zoals collega @nicolasr al vertelde), maar dat was nog het ‘oude’ Zandvoort en dat was uiteraard in andere raceklasses. Raikkonen en Alonso zijn oud, maar ook weer niet zo oud.

Bij een rode vlag is daarom helemaal niemand gebaat. Vanochtend was het tijdens de eerste vrije training raak toen Vettel met een rokende motor stil kwam te staan. Hoe gaat het eraan toe tijdens de tweede vrije training op Zandvoort?

Onder het toeziend oog van enkele Autoblog-prominenten (en @jaapiyo) begeven de coureurs zich wederom op de baan in een zonovergoten Zandvoort. De tweede vrije training is nog maar net begonnen of daar is al een rode vlag. Deze keer is het… Lewis Hamilton. Zijn auto geeft er de brui aan en hij moet met de Medical Car terugkeren naar de pits. Voor Sir Lewis geen vrije training meer dus vandaag. Gelukkig steekt het Nederlandse publiek – sportief als ze zijn – hem een hart onder de riem door hem toe te juichen.

Zijn Finse collega houdt in eerste instantie de eer van Mercedes hoog door de snelste tijd neer te zetten, maar die wordt hem afgenomen door Ocon. Verstappen staat vijfde en krijgt ook geen gelegenheid om daar verbetering in te brengen want daar is wederom een code rood. Deze keer is het Nikita Mazespin, die zijn Haas in de grindbak parkeert.

Met nog een kleine 25 minuten te gaan mogen de auto’s weer de baan op. Charles Leclerc perst er een rondje 1:10.902 uit op de soft-band en is daarmee de snelste. Niet veel later volgt zijn teamgenoot Sainz in zijn kielzog met een tweede tijd. Dat blijft ook de rangorde op het moment dat de tijd verstreken is. Onze held Verstappen blinkt vooralsnog niet uit en zet slechts een vijfde tijd neer.

De volledige resultaten van de tweede vrije training op Zandvoort zien er als volgt uit: