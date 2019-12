Dit is de McLaren Senna XP

Net even wat anders.

Yo dawg, I heard you like Ayrton Senna. Dat is het eerste wat er in mij opkomt bij het zien van deze Senna’s. De auto’s zijn een initiatief van McLaren Beverly Hills. De dealer uit Californië gaat drie unieke Senna’s verkopen met elk een eigen specificatie.

De exemplaren behoren niet tot de reguliere batch van de 500 Senna’s. De drie auto’s zijn voormalige prototypes van McLaren en omgebouwd naar een specificatie zodat ze ook de straat op kunnen. Zo bestaan er stiekem toch meer dan de oorspronkelijke 500 Senna’s.

De auto’s staan stil bij de succesvolle F1-carrière van Ayrton Senna. McLaren Special Operations heeft de auto’s uniek samengesteld. In de basis zijn de Senna’s in naakt carbon. Ze onderscheiden zich op basis van details. De Master of Monaco Senna staat stil bij zijn overwinningen in Monaco. De Lap of Gods staat stil bij de Grand Prix van Engeland in 1993 toen hij de race op epische wijze wist te winnen. En als laatste de Home Victory. Deze kenmerkt het thuisland van Ayrton Senna en zijn eerste overwinning in 1991.

McLaren Beverly Hills is verantwoordelijk voor de verkoop van de auto’s. Ze staan te koop voor $1.435.328 MSRP per stuk. Aan het vermogen is niets anders in vergelijking met een reguliere Senna: nog steeds 800 pk uit een 4.0-liter V8 turbomotor.