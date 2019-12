Laadpassen elektrische auto’s eenvoudig te kopiëren

Moderne tijden creëren moderne problemen.

Wie een elektrische auto van de zaak heeft, bezit dan ook één of meerdere laadpassen. Aangekomen bij een laadpaal gebruik je de pas om een betaling te koppelen aan het bijbehorende rekeningnummer. Dat kan je eigen bankrekening zijn, of de rekening van de baas. Eenmaal geactiveerd kan het laden beginnen.

Nu blijkt dat er nogal wat mis is met de veiligheid van deze laadpassen. Volgens de NOS blijken laadpassen op eenvoudige wijze te kopiëren. Het enige wat de ‘hacker’ moet doen is de pas uitlezen en vervolgens komt er een serienummer in beeld. Als de kwaadwillende dit serienummer in handen heeft kan hij (m/v) dit nummer gebruiken om zelf een elektrische auto op te laden. De kosten worden afgeschreven van de bankrekening dat gekoppeld is aan dat ene serienummer. Omdat laadpassen geen specifieke beveiliging kennen is het trucje uit te voeren bij alle Nederlandse laadpassen en openbare laadpalen.

Het uitlezen van een laadpas zou kinderspel zijn. Een specifieke app op een smartphone is al voldoende om een serienummer van een laadpas te achterhalen. Het enige wat je nodig hebt is de laadpas van een slachtoffer. In een reactie stellen diverse verstrekkers van laadpassen op de hoogte te zijn van het issue. NewMotion zegt in geval van fraude dat een klant niet hoeft op te draaien voor de kosten. Fastned zegt vreemde transacties in de gaten te houden.

Een concrete oplossing is er in elk geval niet. De bedrijven gokken er waarschijnlijk op dat fraude nauwelijks zal voorkomen. Gezien het feit dat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden is het wel een onderwerp waar serieus over na gedacht moet worden.

Foto: Volvo’s aan de lader. Via @redbee5 op Autojunk