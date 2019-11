Welk deel van de Senna zien we hier?

Een instinkertje op de maandagmiddag.

We kijken naar een bijzonder apparaat. Iets wat nog misschien wel het meest weg heeft van de romp of gastank van een motorfiets. Maar dat kan niet, want er staat McLaren Senna op. Is het dan een onderdeel uit die McLaren hypercar? Nee, ook niet.

Het is niet eens iets wat uit de schappen van McLaren zelf komt. McLaren is niet gek van een beetje marketing wat betreft andere hoeken van de technologie, zoals met de OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Maar dat is dit niet. Het is wel een techproduct: een PC!

PC’s zijn tegenwoordig veel meer dan een hoekige kast die je op het bureau op kantoor hebt staan. Met name de hoek van het gamen is waar PC-fabrikanten nu hun best doen om zo goed mogelijk te zijn. Maar niet alleen door standaard PC’s te kopen. Het is leuker en ook nog eens goedkoper om zelf onderdelen samen te stellen en in elkaar te zetten. De markt is groot en de knutselaars maken er tegenwoordig zelfs hun werk van.

Knutselaar Robey One Kenobi knutselt ze zelf, de persoonlijke computers. Zijn laatste product is dus deze Senna-PC.

Well the photo shoot is complete! May I present the final @McLarenF1 Senna Themed PC Build powered by @AMDRyzen. If you like the build would you mind giving it an upvote in the link? You can also check out the specs and components here as well! – https://t.co/4BK8xREcLQ pic.twitter.com/bZHHHbjgnH — Robeyonekenobi (@Robeyonekenobi) November 5, 2019

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het verder weinig te maken heeft met de hypercar van McLaren. Robey vond het zo te zien gewoon een gaaf thema om een PC van te bouwen. En dat is gelukt: het ziet er uit als geen andere PC. Een bijzondere body die ook nog eens deels oranje is, met vele vormen en maten. Zoals een echte Senna, dus. De zijkanten zijn van (plexi)glas en daarmee kun je de binnenkant (vooral draden) zien zitten. Of de contraptie stevig is, dat durven we te betwijfelen. Maar het ziet er wel gaaf uit.

Voor wie verstand heeft van PC’s, hier is de lijst van alle onderdelen. Wie er geen verstand van heeft maar het project wellicht zelf wil nadoen: goedkoop wordt het niet. De gebruikte onderdelen zorgen ervoor dat de McLaren-computer 3.122 dollar kost. Ondergetekende schrijft nu vanaf een ongeveer 400 euro kostende PC die op een blauwe maandag ook nog Grand Theft Auto V op redelijke kwaliteit door het beeldscherm stuurt, dus nodig heb je het ook niet echt. Maar goed, het oog wil ook wat.