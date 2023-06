Hollywood-acteurs kopen belang Alpine: 7 nieuwe modellen

Vandaag heeft Alpine aandelen verkocht en nu zijn wat Hollywood-acteurs gedeeltelijk eigenaar geworden van het F1-team.

Geld moet rollen! En het liefst je eigen kant op. Dat denkt in ieder geval het moederbedrijf Renault van Alpine. Het heeft namelijk 24 procent van de aandelen verkocht. De renstal is nu een goede 900 miljoen euro waard. Niet slecht voor een slome maandagochtend.

Hollywood-acteurs eigenaar F1-team Alpine

Nou ja, mede-eigenaar dan. De F1-renstal Alpine heeft namelijk een stukje van het bedrijf verkocht aan investeerders Otro Capital, RedBird Capital Partners en Maximum Effort Investments. Maximum Efforts Investments wordt geleid door Hollywood-acteurs Ryan Reynolds (oa bekend van Deadpool) en Rob McElhenney, die beiden eigenaar zijn van de Welshe voetbalclub Wrexham FC. Mét Michael B. Jordan als mede-investeerder. Nu nemen ze dus een belang in een Formule 1-raceteam. Met de investering is 200 miljoen euro aan kapitaal gemoeid.

Renault is uiteraard enthousiast over de deal. Hiermee kan Alpine profiteren van de expertise en de staat van dienst die de investeringsgroep met zich mee brengt. Ze gaan helpen met onder andere de media, sponsoren en kaartverkoop. Ja, Amerikanen zijn hier sterk in.

Kampioenschap

Doel is om te winnen. En dan wel het F1-kampioenschap natuurlijk, voor minder gaan ze niet. Volgens Alpine’s CEO Laurent Rossi is dat mogelijk en door deze samenwerking zetten ze een stap in de goede richting om de prestaties op alle niveaus te verbeteren. Aan ambitie geen gebrek..

Alpine heeft naast dit F1-nieuws ook aangekondigd om met maar liefst zeven (!) nieuwe modellen te komen. Hoe, wanneer en wat voor auto’s, waarmee we gewoon op de weg mee kunnen rijden, is nog niet helemaal helder.

Vermoedelijk gaat het sowieso om een sportieve hatchback en een elektrische cross-over. Op de afbeelding kan je ze alvast zien. Soort van. Wat wel duidelijk is, is dat het merk grote ambities heeft. Op het circuit én op de weg.