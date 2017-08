Dit is de meest waardevolle Britse auto ooit

En het is nog een beauty ook!

Dit weekend is het weer zover. In Californië vindt een van de meest exclusieve autofeestjes plaats en daar horen de nodige veilingen bij. Deze Aston Martin was één van de toppers die door RM Sotheby’s werd aangeboden en het bedrag waarop de klassieker werd afgehamerd is ongekend hoog.

Maar liefst 22.550.000 USD werd afgerekend voor deze DBR1 uit 1956. Het gaat om het exemplaar met chassisnummer 1 en nog nooit werd een Britse auto voor een dergelijk bedrag op een veiling verkocht. Het vorige record stond overigens op naam van een Jaguar D-Type, die destijds voor 21,8 miljoen USD werd verkocht.

Volgens het veilinghuis is deze specifieke DBR1 een perfect voorbeeld van één van de belangrijkste auto’s die Aston Martin in de loop der jaren bouwde. Van 1956 tot 1959 werd met dit type deelgenomen aan enduranceraces. Zo won Stirling Moss bijvoorbeeld de 1.000 kilometer van de Nürburgring in 1959 met deze DBR1.

Onder de kap ligt trouwens een 2,9 liter zes-in-lijn, goed voor een pk of 255. Ook werd Le Mans in 1959 gewonnen door een DBR1, maar dat was niet dit exemplaar. Er wordt door rijke enthousiastelingen nog steeds geracet met deze Aston. Soms gaat dat (gruwelijk) mis, kijk maar.