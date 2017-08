Lik je vingers af bij deze 993 met 400 pk

Een nieuwe naam in het rijk der Porsche veredelaars.

Wie z’n (luchtgekoelde) 911 op wat voor wijze dan ook een eigen touch wil geven, kan bij talloze bedrijven terecht. De liefhebber met diepe zakken kiest voor Singer, de enthousiasteling van wie het wel wat opvallender mag geeft Rauh Welt Begriff een belletje en ga zo maar door.

Recentelijk kwam Gunther Werks, voor zover wij weten een nieuwe ster aan het firmament, met hun 400R op de proppen. Deze kar is volgens de de makers zelf de beste 993. Sterker nog: hun 400R is eigenlijk een GT3 RS versie van de 993.

Daar moest wel het nodige voor gebeuren. De koetsdelen werden opgetrokken uit koolstofvezel om gewicht te besparen en de stijfheid te verhogen. Ook de krachtbron werd aangepakt. De boxermotor levert nu 400 pk en de toerenbegrenzer maakt een einde aan de pret bij 7.800 rpm. De handgeschakelde zesbak komt van Getrag.

Uiteraard is ook het rijwielgedeelte van de 993 op punt gezet. De vering werd voorzien van een hydraulisch liftsysteem en nieuwe anti-roll bars zorgen voor een betere wegligging. Remmen komen van Brembo en de velgen werden vervangen door een paar 18 inchers.

Het interieur is aangekleed met koolstofvezel kuipstoeltjes en de klant kan het binnenste in hoge mate personaliseren. Wat dat allemaal mag kosten? Reken op een half miljoen euro. Wel zelf even een Porsche 993 aanleveren…