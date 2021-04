Officieel: elektrische Ferrari komt in 2025 - Autoblog.nl

CEO John Elkann licht een tipje op van de sluier op over de toekomstplannen van Ferrari.

Laten we wel wezen: of een Opel Corsa nu elektrisch is of een driepitter heeft maakt niet heel veel uit voor de beleving. Dat Ferrari brullende achtcilinders en jankende twaalfcilinders gaat vervangen voor elektromotoren doet wel degelijk afbreuk aan de beleving. Toch gaat een elektrische Ferrari er vroeg of laat komen. Hoe vroeg of laat, daar heeft Ferrari nu uitspraken over gedaan.

Interim-CEO John Elkann ontvouwde vandaag de plannen voor de nabije en de minder nabije toekomst van het merk. Dat deed hij niet zomaar, vandaag was de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Uiteraard werd er ook teruggekeken op 2020. Waar Ferrari in 2019 voor het eerst meer dan 10.000 auto’s verkocht, lukte dit vorig jaar niet. Ze zagen de verkoopcijfers dalen naar 9.119 auto’s. Niks om je voor te schamen als Ferrari, want dat is alsnog veel voor een merk dat een instapper heeft die dik twee ton kost.

Wat de toekomst betreft: die elektrische Ferrari gaat er komen, en wel in 2025. Dat is in ieder geval het plan. Verder doen de Italianen nog geen details uit de doeken over deze auto. 2025 is ten slotte ook nog ver weg.

Voor degenen die meer geïnteresseerd zijn in de korte termijn heeft Elkann ook nieuws: we kunnen de komende maanden drie nieuwe modellen verwachten. Welke dat zijn laat hij nog in het midden, maar dat kunnen we wel invullen.

Één van deze modellen zal sowieso de Ferrari 812 ‘VS’ zijn, de opvolger van de F12tdf. Die zal waarschijnlijk begin volgende maand onthuld worden. Van deze auto komt er ook een open versie, dus dat is meteen het tweede model. Reken erop dat deze modellen tegelijk geïntroduceerd worden.

Dan het derde model. Dat wordt volgens onze informatie de hybride Ferrari met een V6. Via hybrides gaat Ferrari geleidelijk naar het eerste volledig elektrische model in 2025 toewerken. De SF90 was de eerste plug-in hybride van het merk en er volgt binnenkort dus een tweede. Deze McLaren Artura-concurrent kunnen we in juni verwachten.