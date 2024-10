Puur subjectief natuurlijk, maar wat mij betreft is dit de mooiste auto die je vandaag gaat zien…

In de jaarlijkse onderzoeken naar het coolste merk ter wereld staat Aston Martin al jaren in de bovenste regionen. Sterker, het staat meestal op 1. Volledig terecht natuurlijk, als er 1 merk is dat die titel verdient, is het Aston Martin wel. Kijk zelf maar naar hun producten. Ze maken misschien wel de mooiste auto’s, denken wij.

Maar het uiterlijk van de auto is natuurlijk maar een deel. Een andere reden waarom Aston Martin zo cool is, komt door James Bond. Die rijdt al sinds jaar en dag rond in de dikste auto’s van het merk. Om precies te zijn doet hij dat nu exact 60 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden.

Dit is de mooiste auto die je vandaag gaat zien

En dat doet Aston Martin met de mooiste auto die je vandaag gaat zien. En misschien morgen ook wel. En de dag erna. Het gaat om de DB12 Goldfinger Edition. En die naam leidt terug naar de film waarin James Bond voor het eerst in een Aston Martin rondreed. Een zilveren DB5 was dat.

Die zat helemaal vol met alle gadgets die er in 1964 te bedenken waren. Een bak vol kraaienpootjes die je op elk gewenst moment kon legen om je achtervolgers af te stoppen. Machinegeweren in de bumpers. Een schietstoel. Draaibare kentekenplaten, noem het maar op en het zat erin.

En het leuke is; de DB12 Goldfinger Edition heeft die ook allemaal!! Jazeker, je kan iedere fatbike die jou het leven zuur maakt onder vuur nemen met je machinegeweer en hem daarna afblussen met een bak olie die uit de achterzijde spuit.

Maar niet heus.

Nee, Aston Martin heeft ervoor gekozen om de DB12 Goldfinger Edition gewoon de mooiste auto te maken die er te krijgen is. En dat is gelukt. Getooid in dezelfde zilveren lak als de DB5 van James, Silver Birch geheten, met 21 inch diamond cut velgen en speciale zwarte remklauwen is het een plaatje.

In het interieur zitten allerlei gouden details verstopt. Dat past natuurlijk goed bij de naam, denken wij. Bovendien zitten er 8 harten verstopt in de zonneklep. Dat refereert natuurlijk aan de speelkaart die James als laatste trekt in de beroemde zwembadscène in de film. Leuk, houden wij van.

Qua motorisering veranderde er niets, maar dat was nou niet echt nodig. Dezelfde AMG 4.0 liter V8 als die we al kennen ligt erin. En met 680 pk en 800 Nm is dat niet bepaald een stakker.

Mocht jij denken, ik heb vandaag eens zin om me James Bond te voelen en daarbij de mooiste auto die je vandaag gaat zien te kopen, wees er snel bij. Er worden er maar 60 van gebouwd en die gaan ongetwijfeld snel over de spreekwoordelijke toonbank.

Even Miss Moneypenny vragen of ze er eentje voor me wil bestellen. Je moet als geheim agent natuurlijk wel een beetje knap voor de dag komen, denken wij. Zet maar in de gang neer!