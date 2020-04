Dit is de nieuwe 7-serie op z’n Japans

De Japanse tuner 3D Design zag de nieuwe 7-serie en dacht: daar kunnen we nog wel een schepje bovenop doen.

Niet voor het eerst in de geschiedenis leidde het ontwerp van de nieuwe 7-serie tot de nodige discussie. Als je voor deze auto kiest ben je dus sowieso niet iemand die zich veel aantrekt van de mening van anderen. Waarom zou je dan niet nog een stapje verder gaan? Subtiel is de nieuwe 7-serie toch al niet.

Met die gedachte hebben de mannen van het Japanse 3D Design een kit voor de 7-serie samengesteld. We hebben veel gekkere dingen gezien vanuit Japan, dus wat dat betreft is het allemaal nog heel bescheiden.

Aan de voorkant treffen we een spoilerlipje aan die de auto wat lager en agressiever doet ogen. Misschien denk je: wat hebben ze in hemelsnaam met de rest van de voorkant gedaan? Helemaal niks, dat is gewoon hoe 7-serie met een M Sportpakket eruitziet. Aan de achterkant heeft 3D Design deze 7-serie opgeleukt met een spoiler en een diffuser. Waar de meeste tuners voor carbon gaan, zijn de extra onderdelen hier gewoon in exterieurkleur gespoten.

Voor het interieur heeft 3D Design ook nog wat subtiele aanpassingen die de boel net wat sportiever maken. We zien bijvoorbeeld carbon fiber schakelflippers. Daarnaast hebben ze de standaard pedalen vervangen voor aluminium exemplaren.

Het zijn uiteindelijk allemaal maar kleine aanpassingen, maar zoals gezegd: een 7-serie met een M Sportpakket is al weinig subtiel. Veel gekker dat dit moet je het dan ook niet maken. Wie in Nederland onderdelen van 3D Design wil kan aankloppen bij Baan Velgen.