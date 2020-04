Dit automerk heeft de trouwste klanten van Nederland

Nieuwe cijfers geven een kijkje in de merkentrouw van de verschillende automerken.

Merkentrouw is misschien niet meer iets van deze tijd, maar toch heeft het ene merk nog altijd trouwere klanten dan het andere merk. Een nieuw onderzoek laat zien hoe het in ons land gesteld is met de merkentrouw qua auto’s.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau EDM in opdracht van Automotive Management. Daarbij werd er gekeken in hoeverre Nederlanders in 2019 voor hetzelfde merk kozen bij de aanschaf van een auto. Daarbij is er uitsluitend gekeken naar particulieren.

Daarbij kwam Mazda als de grote winnaar uit de bus. 83% van de Mazda-kopers bleek namelijk al eerder een Mazda te hebben aangeschaft. Met een stijging van 7% ten opzichte van het jaar ervoor is dit goed voor de eerste plaats. Geheel verrassend is dit niet, want vorige jaren ging het Japanse automerk ook al aan kop qua merkentrouw. Daarbij moesten ze de eerste plaats soms wel delen.

Mazda is niet het enige Japanse merk met een trouwe klantenkring, ook Toyota kon in 2019 weer rekenen op hun klanten. 80% van de kopers had al eerder een Toyota gekocht. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2018. Daarmee was het merk ook meteen de grootste stijger.

Ook Volvo’s smaakten naar meer. Dit merk treffen we namelijk op de derde plaats aan, met een score van 78%. De Zweden worden op de voet gevolgd door BMW (77%). De top 10 bestaat verder uit Renault (71%), Ford (69%), Volkswagen (idem), Mercedes (64%), Nissan (64%) en tot slot Opel (58%).

Al deze merken moesten het echter afleggen tegen Mazda, dat sowieso aardig aan de weg timmert. Het Japanse merk heeft de verkoopcijfers in Nederland sinds 2014 iedere jaar weer een stukje zien groeien. Het lijkt erop dat de auto’s van Mazda ook daadwerkelijk in de smaak vallen, als we kijken naar de merkentrouw.

Bron: Automotive Management