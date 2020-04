Officieel: Cadillac kondigt dikke powersedans aan

Zowel de Cadillac CT4 als de CT5 krijgt alsnog een écht potente versie.

In Europa zijn potente D- en E-segmenters erg populair. Niet alleen bij de fans van de desbetreffende merken, maar ook bij degenen die ze daadwerkelijk kunnen betalen. Vanuit de VS zijn er momenteel weinig alternatieven. Niet dat iemand die in Europa zou kopen, maar toch is het jammer.

Er deden al lang geruchten de ronde dat Cadillac hier verandering in ging brengen en met opvolgers voor de ATS-V en CTS-V zou komen. Vandaag is er goed nieuws voor de liefhebbers van Amerikaanse powersedans. Cadillac kondigt namelijk aan dat zowel de CT4 als de CT5 een performance variant krijgen.

Mocht je vergeten zijn hoe het gamma van Cadillac in elkaar steekt (we don’t blame you): even een kleine opfrisser. Qua sedans levert Cadillac momenteel de CT4, CT5 en CT6. De CT4 is de opvolger van de ATS en bevindt zich in het D-segment. De CT5 kenden we voorheen als de CTS en dat is dus een E-segmenter.

Cadillac heeft niet alleen de typeaanduidingen veranderd, maar ook het sportieve label. Wat M voor BMW was, was V voor Cadillac. Dat is nu echter de naam voor de milde sportieve versies, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de M340i. Het was daarom onduidelijk hoe de écht potente versie zou gaan heten. Daar verschaft Cadillac nu eindelijk duidelijkheid in. Deze auto’s krijgen het label Blackwing mee.

De naam Blackwing kennen we van de eerdergenoemde CT6. Deze kreeg namelijk een nieuwe 4,2 liter twin turbo V8. Om de verwarring compleet te maken heet deze versie V-Sport. De motor heette echter Blackwing. Deze naam heeft Cadillac nu dus omgedoopt tot het nieuwe sportieve label. Snap je het nog?

Dat de auto’s de naam Blackwing krijgen betekent echter niet dat ze ook de V8 uit de CT6 krijgen. Sterker nog: Amerikaanse media melden expliciet dat ze die motor niet krijgen. Cadillac zelf houdt de lippen nog stijf op elkaar over de motorisering. Wat ze al wel verklappen: beide modellen krijgen een handbak. Verder meldt Cadillac dat de auto’s seconden sneller zijn op de Virginia International Raceway dan de ATS-V en CTS-V. Aangezien dat geen misselijke auto’s waren, met respectievelijk 464 en 649 pk (!), belooft dat veel goeds.