Officieel: de vernieuwde BMW 7 Serie

De neus is echt.

BMW heeft overduidelijk een lastige tijd achter de rug gehad. In aanloop naar de onthulling van de gefacelifte 7 Serie kwam aan het licht dat het fotolaboratorium ernstig lek was. Keer op keer kwamen er foto’s van de varkensneus op het internet terecht en als gevolg heeft het beeld wekenlang in ons hoofd kunnen rondspoken. Gisteren hadden we ons er al bij neergelegd dat het geen PR-stunt was en vandaag krijgen we de bevestiging: dit is officieel de nieuwe BMW 7 Serie.

Over het uiterlijk van de gefacelifte BMW 7 Serie hebben we in de afgelopen weken al dermate veel gesproken, dus nu zullen we het vooral bij specifieken en details houden. Dat de nieuwe neus van de Siebener veel groter is dan voorheen, dat hebben we de al meerdere malen geroepen. Echter, inmiddels heeft BMW bekendgemaakt hoeveel groter de nieren zijn. Volgens de Beierse autofabrikant is de voorkant 5 centimeter hoger. De omvang van de nieren is met liefst 40 procent toegenomen. Dunnere koplampen (optioneel met Laserlight) doen het gezicht nog enormer (of “statiger, zo beweert het merk) ogen. Aan de achterzijde heeft BMW zich gedeisd gehouden, maar ook hier bemerken we dat de LED-strip tussen de achterlichten dunner is geworden. Daarboven zit een chromen balk. De auto is eventueel nog op te leuken met pakketten als Design Pure Excellence (binnen en buiten), M Sport en de Shadow Line van BMW Individual.

Binnenin de auto zijn de aanpassingen tot een minimum beperkt. Dat gezegd hebbende gaat de 7 Serie erop vooruit doordat deze een volledig digitale, 12,3″ grote cockpit heeft gekregen, i.c.m. een 10,25″ Control Display. Daarnaast heeft de auto ook de nieuwste versie van BMW’s Touch Command-systeem. Overigens is ook het stuurwiel iets aangepast en krijgt men meer opties om het interieur naar eigen smaak te maken. Zo is er keuze uit nieuwe soorten leer, hout en licht.

De vernieuwde BMW 7 Serie komt aanvankelijk met een flinke verzameling motoren op de markt, die stuk voor stuk upgrades hebben gekregen. We beginnen onderaan de ladder, bij de 730d. De instapdiesel krijgt een drieliter zes-in-lijnmotor die 265 pk en 620 Nm produceert en verbonden is aan een achttrapsautomaat. Deze uitvoering is ook verkrijgbaar met xDrive. Daarna volgt een opgewaardeerde versie van diezelfde zescilinder: de 740d xDrive. Deze standaard vierwielaangedreven dieselauto beschikt over 320 pk en 680 Nm. De 750d xDrive is de absolute topper van de zescilinder diesels, daar het exemplaar liefst 400 pk en 760 Nm uit de krachtbron trekt. De benzine-uitvoeringen zijn als vanouds het meest krachtig. De 750i xDrive krijgt een 4,4-liter V8 die goed is voor 530 pk en 750 Nm. Het meer dan 5 meter lange apparaat snelt in 4 seconden naar de 100 km/u. De kers op de taart is en blijft de M760Li xDrive. Deze 7 Serie is standaard verlengd en heeft een 6,6-liter V12 die er in totaal 585 pk en 850 Nm uitperst.

Overigens komt de vernieuwde 7 Serie ook als hybride op de markt. De aandrijflijn van de 745e bestaat uit een drieliter zes-in-lijn benzinemotor, een synchrone elektromotor en een achttrapsautomaat. Zonder hulp van de elektromotor produceert de zescilinder 286 pk en 450 Nm, maar met de elektrische systemen ingeschakeld (113 pk en 265 Nm) komt het systeemvermogen uit op 394 pk en 600 Nm. Volledig elektrisch rijden kan de auto tot ongeveer 58 kilometer. Daarmee overtreft hij de 40 kilometer die zijn voorganger kon afleggen. Ieder van de motorconfiguraties (hybride en niet-hybride) kan ook als lange wielbasis worden besteld. Tot slot krijgt de nieuwe 7 Serie een nieuw adaptief onderstel dat nog soepeler aan moet voelen voor de inzittenden.

UPDATE: inmiddels hebben we ook bewegend beeld van de 7 Serie. Bekijk de video HIER.