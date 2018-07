Dit is de nieuwe aanwinst van Justin Bieber

Een stiertje met meer dan 700 pk.

Succesvolle artiesten leven doorgaans het Zwitserleven gevoel en Justin Bieber doet dit zeker. De Canadese zanger heeft onlangs de sleutels in ontvangst mogen nemen van een Lamborghini Aventador S. Via sociale media heeft Bieber niets laten weten over deze nieuwe aanwinst, maar de popster werd stiekem gefilmd toen de supercar werd geleverd.

De Aventador S is op een aantal punten aangepakt. Of Bieber een tweedehandsje heeft gekocht, of dat hij de mods heeft laten uitvoeren is niet bekend. De Lambo heeft onder meer een vleugel, andere velgen en is de tekst op de banden voorzien van een opvallende witte kleur. Weet toch iedereen dat je op Pirelli P Zero’s rolt.

De auto werd geleverd bij het Montage Resort in Laguna Beach, Californië waar de 24-jarige op dat moment verbleef. Met een hoodie, een joggingbroek en slippers mét sokken komt de zanger zijn Lambo ophalen. Het enige wat nog mist is een pleerol onder zijn arm. In het verleden had de twintiger al vaker een supercar in het bezit, waaronder een door Liberty Walk aangepakte Ferrari 458.