Drummer Pink Floyd scoort LaFerrari

Nick Mason kan weer een nieuw speeltje aan zijn collectie toevoegen.

Het mooie van het Verenigd Koninkrijk is dat de Britten doorgaans echte autoliefhebbers zijn. Of je nu een beroemde televisiekok, DJ of muzikant bent: er staan meerdere mooie bolides in de garage. Zo ook in het geval van Nick Mason, de drummer van Pink Floyd.

Mason bezit onder meer een McLaren F1 GTR en een Ferrari 250 GT Lusso. De man is met 74 jaar op leeftijd, maar dit betekent niet dat hij bang is voor auto’s met een schrikbarende snelheid en vermogen. Mason heeft namelijk een LaFerrari aan zijn collectie gevoegd. Het gaat om een prachtige spec, met de kleur Blu Pozzi. Een chique donkerblauwe tint die het schreeuwerige voorkomen van de LaFerrari temt en zo de auto een wat rustigere presence geeft.

Op de LaFerrari prijkt het kenteken F150 OK. Het eerste getal is een referentie naar de codenaam van het gelimiteerde monster. YouTuber TheTFJJ was erbij toen de auto werd geladen van een truck. Hij neemt enkele details met je door die best de moeite waard zijn om te kijken.