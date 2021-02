Zo is de Rolls-Royce van Justin Bieber tot stand gekomen - Autoblog.nl

Justin Bieber wilde een personalisatie waarbij ze zelfs bij Rolls-Royce gedacht moeten hebben dat het hen te ver gaat.

Rolls-Royce staat bekend als een merk waarbij vrijwel alles mogelijk is op het gebied van personalisatie. Dat blijft echter beperkt tot de kleurtjes en gekozen materialen. Een koets aanpassen zit er niet in. Als je ze lief aankijkt en vele miljoenen overmaakt willen ze gerust iets unieks maken, maar er zijn voordeliger oplossingen te bedenken.

Justin Bieber wilde van zijn Rolls-Royce iets unieks maken. Een telefoontje naar West Coast Customs was het gevolg. Je weet wel, dat bedrijf dat de meest verschrikkelijke creaties maakte voor Pimp my Ride met Xzibit. Bijzondere auto’s maken doen ze nog steeds, dat bewijst de Rolls van Bieber.

De kenner had het natuurlijk al gezien. De Rolls-Royce van Justin Bieber is geïnspireerd op de 103EX concept van het Britse merk. De auto begon zijn leven als een gewone Wraith voordat West Coast Customs aan de transformatie begon. Op het YouTube-kanaal van West Coast Customs is het project nu in detail te bekijken, inclusief de reactie van Bieber zelf. Het resultaat is de meest unieke Rolls-Royce van de Amerikaanse westkust. Misschien wel van de wereld. In Goodwood zijn ze nu de ogen aan het spoelen met zeep.